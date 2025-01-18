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General Motors вивели на ринок недорогий сімейний електромобіль за $6500 (фото)

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Фото: CarNewsChina | Wuling Zhiguang EV коштує від $6500

Новий Wuling Zhiguang EV — компактний електричний мінівен із великим багажником. Він здатен розвинути 100 км/год та проїхати 200 км без підзарядки.

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Електричний мінівен Wuling Zhiguang EV надійшов у продаж. Компактна модель у Китаї виявилася дешевшою, ніж очікувалося – коштує від 47 800 до 50 800 юанів ($6500 – 6900). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Wuling Zhiguang EV, Wuling Zhiguang, новий Wuling Zhiguang, електромобіль Wuling Zhiguang Fullscreen
Wuling Zhiguang EV сягає усього 3,8 м завдовжки
Фото: Wuling

Новий Wuling Zhiguang EV розробляли за участі спеціалістів General Motors, адже американський концерн є співвласником бренду (разом із китайським SAIC). Не виключено, що невдовзі стартує експорт Wuling Zhiguang EV.

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У салоні встановлено цифровий щиток приладів
Фото: autohome.com.cn

Електромобіль Wuling Zhiguang EV – компактний 3,7-метровий мінівен із двооб’ємним силуетом. Його задні двері є зсувними. У лінійці також очікується вантажна модифікація.

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Wuling Zhiguang EV розрахований на чотирьох осіб та має великий багажник об’ємом 527-1117 л. У салоні встановлено цифровий щиток приладів, а комплектація включає кондиціонер та передні електросклопідйомники.

Wuling Zhiguang, новий Wuling Zhiguang, електромобіль Wuling Zhiguang Fullscreen
Задні двері мінівена зсуваються
Фото: Wuling

Новий Wuling Zhiguang EV оснащений 41-сильним мотором та батареєю ємністю 17,6 кВт∙год. Електрокар здатен розвинути 100 км/год, а його запас ходу становить 201 км. Пізніше з’явиться версія зі збільшеною батареєю на 42 кВт∙год.

Раніше стало відомо, що General Motors виведуть на ринок компактний і недорогий електрокросовер Chevrolet.

Також Фокус писав про доступний електрокросовер Hyundai за $20 800.