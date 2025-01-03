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Недорогий електромобіль Chevrolet стане "зеленою" альтернативою Suzuki Jimny (фото)

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Фото: General Motors | Chevrolet Spark стане електрокросовером

Електромобіль Chevrolet Spark EUV — компактний чотириметровий кросовер. Недороге авто зможе проїхати 400 км без підзарядки.

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Chevrolet Spark повернеться на ринок у новому форматі. Тепер це буде не компактний міський хетчбек (відомий у нас як Ravon R2), а невеликий електрокросовер. Про це повідомляє сайт GM Authority.

Новий Chevrolet Spark EUV помітили під час тестів у Бразилії. Хоча електрокросовери частково обклеїли камуфляжною плівкою, видно, що ця модель є "глобальною" версією китайського Baojun Yep. У цьому немає нічого дивного, адже бренд Baojun належить General Motors, як і Chevrolet.

Chevrolet Spark EUV, Chevrolet Spark, новий Chevrolet Spark, кросовер Chevrolet, електромобіль Chevrolet Fullscreen
Новий Chevrolet Spark EUV засвітився під час тестів у Бразилії
Chevrolet Spark EUV, Chevrolet Spark, новий Chevrolet Spark, кросовер Chevrolet, електромобіль Chevrolet Fullscreen

За основу для Chevrolet Spark взяли п’ятидверний Baojun Yep Plus (існує і коротка тридверна версія моделі). Своїм дизайном авто нагадує подовжений Suzuki Jimny та й розміри у двох моделей схожі.

Важливо
На ринок виходить недорогий електромобіль від General Motors за $6900 (фото)
На ринок виходить недорогий електромобіль від General Motors за $6900 (фото)

Габарити Chevrolet Spark EUV:

  • довжина — 3996 мм;
  • ширина — 1760 мм;
  • висота — 1726 мм;
  • колісна база — 2560 мм;
  • об’єм багажника – 385-1715 л;
  • маса — 1325 кг.
салон Baojun Yep Plus, Baojun Yep Fullscreen
Салон Baojun Yep Plus
Фото: General Motors

Зовні та всередині електромобіль Chevrolet Spark EUV відрізняється від китайського побратима лише логотипами американської марки. Він буде дещо дорожчим за Baojun Yep Plus, який коштує від $13 000.

Кросовер Chevrolet Spark EUV оснащений 102-сильним мотором і здатен розвинути 150 км/год. Запас ходу із батареєю на 42 кВт∙год становить 401 км.

До речі, General Motors готують новий великий седан Baojun, який буде доступний у гібридній та електричній версіях.

Також Фокус розповідав, що в Україну привезли перший електромобіль Cadillac.