Недорогий електрифікований седан від General Motors показали на офіційних фото
Новий Baojun Xiangjing — доступний п'ятиметровий седан Е-класу. Модель запропонують у плагін-гібридній та електричній версіях.
Опубліковано перші офіційні фото Baojun Xiangjing. Недорогий електрифікований седан Е-класу дебютує в першій половині 2025 року. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Як і всі моделі Baojun, седан розроблений за участі спеціалістів General Motors, адже американський концерн є власником китайської марки. В останні роки вона спеціалізується на недорогих гібридних та електричних моделях і Baojun Xiangjing стане її флагманом.
Новий Baojun Xiangjing — великий седан із витягнутим обтічним силуетом. Авто має виражений "ніс" та розкосі фари, а в кришку його багажника інтегровано спойлер. Дверні ручки є висувними. Гібридна версія відрізняється від електричної діодною смугою спереду.
Розміри Baojun Xiangjing:
- довжина – 5005 мм;
- ширина – 1900 мм;
- висота – 1490 мм;
- колісна база – 2900 мм;
- маса – 1840-1870 кг.
Салон Baojun Xiangjing поки що показали лише на шпигунських фото. Можна розгледіти невеликий цифровий щиток приладів та крупний центральний тачскрін. Зазначається, що у списку опцій будуть панорамний дах і система напівавтономного руху.
Електромобіль Baojun Xiangjing отримає 249-сильний мотор і зможе розвивати 170 км/год. Плагін-гібрид оснастять ще й 1,5-літровою бензиновою турбочетвіркою на 141 к. с. Його максимальна швидкість складе 190 км/год, а запас ходу на електротязі — 101 км.
До речі, нещодавно General Motors випустили недорогий електромобіль за $6900.
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