На ринок виходить недорогий електромобіль від General Motors за $6900 (фото)
Електромобіль Wuling Hongguang Mini EV сягає усього 3,2 м завдовжки та коштує від $6900. Хетчбек отримав 40-сильний мотор, а його запас ходу становить 205 км.
Мініатюрний електромобіль Wuling Hongguang Mini EV другого покоління отримав п’ятидверну версію. Хетчбек надходить у продаж в Китаї за ціною від 50 000 юанів ($6900). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
П’ятидверний Wuling Hongguang Mini EV розробили за участі спеціалістів General Motors, як і стандартну модель. Американський концерн є співвласником бренду Wuling.
Електромобіль Wuling Hongguang Mini EV зберіг плавні форми кузова та великі краплевидні фари. Примітно, що тридверний та п’ятидверний хетчбеки однакові за габаритами.
Розміри Wuling Hongguang Mini EV:
- довжина — 3256 мм;
- ширина — 1510 мм;
- висота — 1578 мм;
- колісна база — 2190 мм.
У салоні встановлені двоспицеве кермо, цифрова панель приладів та 7-дюймовий тачскрін. Топова версія отримала безключовий доступ, кондиціонер та парктронік.
Китайський електромобіль Wuling Hongguang Mini EV оснащений 40-сильним мотором і здатен розвинути 100 км/год. Батарея ємністю 16,2 кВт∙год забезпечує запас ходу в 205 км.
Між іншим, нещодавно Wuling презентував недорогий сімейний електромобіль.
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