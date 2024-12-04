На ринок виходить недорогий електромобіль від General Motors за $6900 (фото)

Електромобіль Wuling Hongguang Mini EV сягає усього 3,2 м завдовжки та коштує від $6900. Хетчбек отримав 40-сильний мотор, а його запас ходу становить 205 км.

Мініатюрний електромобіль Wuling Hongguang Mini EV другого покоління отримав п’ятидверну версію. Хетчбек надходить у продаж в Китаї за ціною від 50 000 юанів ($6900). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Електрокар коштує від $6900 Фото: CarNewsChina

П’ятидверний Wuling Hongguang Mini EV розробили за участі спеціалістів General Motors, як і стандартну модель. Американський концерн є співвласником бренду Wuling.

Електромобіль Wuling Hongguang Mini EV зберіг плавні форми кузова та великі краплевидні фари. Примітно, що тридверний та п’ятидверний хетчбеки однакові за габаритами.

Запас ходу електрокара сягає 205 км Фото: CarNewsChina

Розміри Wuling Hongguang Mini EV:

довжина — 3256 мм;

ширина — 1510 мм;

висота — 1578 мм;

колісна база — 2190 мм.

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У салоні встановлені двоспицеве кермо, цифрова панель приладів та 7-дюймовий тачскрін. Топова версія отримала безключовий доступ, кондиціонер та парктронік.

У салоні встановлено два дисплеї Фото: CarNewsChina

Китайський електромобіль Wuling Hongguang Mini EV оснащений 40-сильним мотором і здатен розвинути 100 км/год. Батарея ємністю 16,2 кВт∙год забезпечує запас ходу в 205 км.

Між іншим, нещодавно Wuling презентував недорогий сімейний електромобіль.

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