В Україну привезли перший електромобіль Cadillac (фото)

Електричний кросовер Cadillac Lyriq сягає 5 метрів у довжину та оснащений 510-сильною установкою. Він здатен розігнатися до сотні за 5,3 с, а його запас ходу сягає 494 км.

У Києві помітили новий Cadillac Lyriq 2023 року. Це перший електромобіль від преміального підрозділу концерну General Motors. Його фото опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Електромобіль Cadillac Lyriq — великий п’ятиметровий кросовер, який продається з 2022 року і в США коштує від 64 700 доларів. Із недавніх пір модель пропонують і на європейському ринку.

Дизайн авто витриманий у типовому рубаному стилі Cadillac. Тоненька передня та задня оптика виконана "двоповерховою".

Головна "фішка" салону Cadillac Lyriq — великий 33-дюймовий дисплей. Хоча кросовер досить великий, він має лише два ряди сидінь. Зате у нього великий багажник об’ємом 793-1723 л.

У салоні встановлено великий 33-дюймовий дисплей Фото: General Motors

Базова комплектація Cadillac Lyriq 2024 включає доступ в салон зі смартфона, акустику AKG з 19 динаміками та систему напівавтономного водіння Super Cruise.

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Конкретно цей електромобіль Cadillac Lyriq 600E 4 оснащений двомоторною повнопривідною установкою на 510 к. с. та 610 Н∙м. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 5,3 с і розвинути 212 км/год.

Крім того, у лінійці також є 340-сильний задньопривідний варіант, а невдовзі з’явиться й потужніший спортивний Lyriq-V. Усі версії моделі оснащені батареєю на 100 кВт∙год, а запас ходу в цій 528-сильній модифікації становить 494 км.

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