В Украину привезли первый электромобиль Cadillac (фото)

Электрический кроссовер Cadillac Lyriq достигает 5 метров в длину и оснащен 510-сильной установкой. Он способен разогнаться до сотни за 5,3 с, а его запас хода достигает 494 км.

В Киеве заметили новый Cadillac Lyriq 2023 года. Это первый электромобиль от премиального подразделения концерна General Motors. Его фото опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Электромобиль Cadillac Lyriq — большой пятиметровый кроссовер, который продается с 2022 года и в США стоит от 64 700 долларов. С недавних пор модель предлагается и на европейском рынке.

Дизайн авто выдержан в типичном рубленом стиле Cadillac. Тоненькая передняя и задняя оптика выполнена "двухэтажной".

Главная "фишка" салона Cadillac Lyriq — большой 33-дюймовый дисплей. Хотя кроссовер довольно большой, он имеет всего два ряда сидений. Зато у него большой багажник объемом 793-1723 л.

В салоне установлен большой 33-дюймовый дисплей Фото: General Motors

Базовая комплектация Cadillac Lyriq 2024 включает доступ в салон со смартфона, акустику AKG с 19 динамиками и систему полуавтономного вождения Super Cruise.

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Конкретно этот электромобиль Cadillac Lyriq 600E 4 оснащен двухмоторной полноприводной установкой на 510 л. с. и 610 Н∙м. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 5,3 с и развить 212 км/ч.

Кроме того, в линейке также есть 340-сильный заднеприводный вариант, а вскоре появится и более мощный спортивный Lyriq-V. Все версии модели оснащены батареей на 100 кВт∙ч, а запас хода в этой 528-сильной модификации составляет 494 км.

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