Презентован недорогой семейный электрокар от General Motors за $7000 (фото)
Электромобиль Wuling Zhiguang EV — бюджетный 3,7-метровый минивэн. Авто оснащено 41-сильным мотором и способно развить 100 км/ч.
На автошоу в Гуанчжоу презентовали новый Wuling Zhiguang EV. Компактный электрический минивэн поступит в продажу зимой по цене примерно от 50 000 юаней ($7000). Об этом сообщает сайт Autohome.
Электромобиль Wuling Zhiguang EV, как и другие модели марки разработан при участии специалистов General Motors, ведь американский концерн (вместе с китайским SAIC) является совладельцем бренда.
Новый Wuling Zhiguang EV предлагают в двух версиях — как четырехместный пассажирский минивэн и двухместный грузовой фургон. У него короткий высокий капот, вертикальные задние стойки крыши и сдвижные двери.
Размеры Wuling Zhiguang EV:
- длина — 3685 мм;
- ширина — 1530 мм;
- высота — 1765 мм;
- колесная база — 2600 мм;
- масса — 892 кг.
Салон Wuling Zhiguang EV довольно скромный. Показания приборов выводятся на монохромный дисплей, а электростеклоподъемники есть только спереди. Впрочем, в базовой версии установлен кондиционер. Задние сиденья и кресло переднего пассажира складываются.
Электромотор мощностью 41 л. с. позволяет развивать 100 км/ч. Емкость аккумуляторной батареи составляет 17,7 кВт∙ч, а вот запас хода Wuling Zhiguang EV пока не раскрывают.
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