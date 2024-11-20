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Авто

Презентован недорогой семейный электрокар от General Motors за $7000 (фото)

Wuling Zhiguang EV, новый Wuling Zhiguang, Wuling Zhiguang, электромобиль Wuling
Фото: autohome.com.cn | Wuling Zhiguang EV — 3,7-метровый электрический минивэн

Электромобиль Wuling Zhiguang EV — бюджетный 3,7-метровый минивэн. Авто оснащено 41-сильным мотором и способно развить 100 км/ч.

На автошоу в Гуанчжоу презентовали новый Wuling Zhiguang EV. Компактный электрический минивэн поступит в продажу зимой по цене примерно от 50 000 юаней ($7000). Об этом сообщает сайт Autohome.

Wuling Zhiguang, новый Wuling Zhiguang, электромобиль Wuling Fullscreen
Боковые двери авто сдвигаются
Фото: autohome.com.cn

Электромобиль Wuling Zhiguang EV, как и другие модели марки разработан при участии специалистов General Motors, ведь американский концерн (вместе с китайским SAIC) является совладельцем бренда.

Wuling Zhiguang 2025, новый Wuling Zhiguang, Wuling Zhiguang, электромобиль Wuling Fullscreen
Электрокар оснащен 41-сильным мотором
Фото: autohome.com.cn

Новый Wuling Zhiguang EV предлагают в двух версиях — как четырехместный пассажирский минивэн и двухместный грузовой фургон. У него короткий высокий капот, вертикальные задние стойки крыши и сдвижные двери.

салон Wuling Zhiguang EV, новый Wuling Zhiguang, Wuling Zhiguang, электромобиль Wuling, электромобиль Wuling Fullscreen
Показания приборов выведены на монохромный дисплей
Фото: autohome.com.cn

Размеры Wuling Zhiguang EV:

  • длина — 3685 мм;
  • ширина — 1530 мм;
  • высота — 1765 мм;
  • колесная база — 2600 мм;
  • масса — 892 кг.
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Салон Wuling Zhiguang EV довольно скромный. Показания приборов выводятся на монохромный дисплей, а электростеклоподъемники есть только спереди. Впрочем, в базовой версии установлен кондиционер. Задние сиденья и кресло переднего пассажира складываются.

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Задние сиденья и кресло переднего пассажира можно сложить
Фото: autohome.com.cn

Электромотор мощностью 41 л. с. позволяет развивать 100 км/ч. Емкость аккумуляторной батареи составляет 17,7 кВт∙ч, а вот запас хода Wuling Zhiguang EV пока не раскрывают.

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