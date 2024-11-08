General Motors прекращают производство доступного конкурента BMW X1: известны причины (фото)

Компактный кроссовер Cadillac XT4 выпускается с 2018 года и недавно прошел обновление. В линейке марки его заменят сразу две разные модели.

Кроссовер Cadillac XT4 снимут с производства в январе 2025 года. Новое поколение компактной премиальной модели не планируется. Об этом представители концерна General Motors заявили изданию Automotive News.

Основная причина отказа от Cadillac XT4 — резкое падение продаж, даже несмотря на то, что кроссовер существенно обновили в прошлом году. За 9 месяцев 2024 года в США продали всего 15 688 этих авто (-11,9% к 2023 году), а в Китае — 8397 (-44,9%). Модель представлена и в Европе, но там ее продажи мизерные.

Спрос на модель существенно упал Фото: General Motors

Еще одна причина прекращения производства — реконструкция предприятия General Motors в Канзасе, где собирается модель. С конца 2025 года там будут производить новый Chevrolet Bolt.

Хотя новый Cadillac XT4 не планируется, преемники у модели все же будут. В частности, ее заменят более доступный бензиновый кроссовер Cadillac GT4 и электромобиль Optiq.

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Cadillac XT4 презентовали в 2018 году и на момент дебюта это была самая дешевая модель марки. 4,6-метровое авто стоимостью от $39 тыс. является более доступным конкурентом Audi Q3 и BMW X1.

Cadillac XT4 оснащен 2,0-литровым 237-сильным турбомотором и 9-ступенчатым автоматом. Привод может быть передним или полным.

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