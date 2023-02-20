General Motors презентовали недорогого конкурента Audi Q3 и BMW X1 (фото)

Cadillac XT4 изменился внешне и получил полностью новый салон с огромным дисплеем. Кроссовер оснащают 2,0-литровым турбомотором на 238 л. с.

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В США презентовали новый Cadillac XT4. Премиальный кроссовер прошел серьезную модернизацию и поступит в продажу с лета. Об этом сообщает официальный сайт концерна General Motors.

Cadillac XT4 на данный момент является самым доступным кроссовером марки, хотя вскоре появится более дешевая модель GT4. Автомобиль длиной 4,6 м является конкурентом Audi Q3, BMW X1 и Mercedes GLA, но не столь дорогой – стоит от $37 500.

[ + – ] Кроссовер оснащен 238-сильным турбомотором Фото: General Motors

Узнать новый Cadillac XT4 2023 можно по измененным фарам и решетке радиатора. Также кроссоверу заменены фары, фонари и выхлопные трубы.

Основные изменения произошли в салоне Cadillac XT4. Кроссовер получил новые руль, рычаг КПП и переднюю панель. Кроме того, установлен огромный 33-дюймовый дисплей, а у передних сидений улучшена отделка.

[ + – ] В салоне установлен большой 33-дюймовый дисплей Фото: General Motors

Базовая комплектация Cadillac XT4 пополнилась электроприводом двери багажника, интернетом 5G, адаптивным круиз-контролем, системами автоматического торможения, контроля разметки и "слепых" зон. Среди опций появились акустика AKG с 13 динамиками и технология распознавания дорожных знаков, а позже также добавят систему полуавтономного вождения.

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Кроссовер Cadillac XT4 оснащен 2,0-литровым 238-сильным турбомотором и 9-ступенчатой автоматической КПП. Привод может быть передним или полным.

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