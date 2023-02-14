Chevrolet Aveo возвращается: подробности и фото новой бюджетной модели

Новый Chevrolet Aveo стал солиднее на вид, а его комплектацию существенно расширили. Седан и хэтчбек оснащают 1,5-литровой бензиновой четверкой.

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В Мексике состоялась презентация Chevrolet Aveo четвертого поколения. Возрожденная модель поступит в продажу в ближайшее время. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте General Motors.

[ + – ] Дизайн Chevrolet Aveo стал солиднее Фото: General Motors

Новый Chevrolet Aveo разрабатывался в китайском подразделении General Motors Wuling. Именно в этой стране стартует производство бюджетной модели. На первом этапе продажи стартуют в Азии и Америке, причем в Китае авто будут продавать как Wuling.

[ + – ] Наряду с хэтчбеком презентовали седан Фото: General Motors

Ранее уже был рассекречен хэтчбек Chevrolet Aveo, а теперь представили и седан. Дизайн авто стал строже и солиднее – с широкой решеткой радиатора, изогнутой оконной линией, продолговатыми фарами и фонарями.

[ + – ] В салоне появился 8,0-дюймовый тачскрин Фото: General Motors

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В салоне Chevrolet Aveo 2023 улучшена отделка – ткань стала качественнее, а переключатели на центральной панели покрыты лакированным пластиком. Базовая комплектация расширена и теперь включает 8-дюймовый сенсорный дисплей, камеру заднего вида, парктроник и 6 подушек безопасности.

[ + – ] Комплектация Chevrolet Aveo расширена Фото: General Motors

Поначалу все Chevrolet Aveo 2023 будут оснащать 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 99 л. с. Предложат версии с 6-ступенчатой механической КПП и вариатором.

Ранее Фокус рассказывал, что Chevrolet презентовали молодежный кроссовер TrailBlazer за 20 000 долларов.