Chevrolet Aveo возвращается: подробности и фото новой бюджетной модели
Новый Chevrolet Aveo стал солиднее на вид, а его комплектацию существенно расширили. Седан и хэтчбек оснащают 1,5-литровой бензиновой четверкой.
В Мексике состоялась презентация Chevrolet Aveo четвертого поколения. Возрожденная модель поступит в продажу в ближайшее время. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте General Motors.
Новый Chevrolet Aveo разрабатывался в китайском подразделении General Motors Wuling. Именно в этой стране стартует производство бюджетной модели. На первом этапе продажи стартуют в Азии и Америке, причем в Китае авто будут продавать как Wuling.
Ранее уже был рассекречен хэтчбек Chevrolet Aveo, а теперь представили и седан. Дизайн авто стал строже и солиднее – с широкой решеткой радиатора, изогнутой оконной линией, продолговатыми фарами и фонарями.
В салоне Chevrolet Aveo 2023 улучшена отделка – ткань стала качественнее, а переключатели на центральной панели покрыты лакированным пластиком. Базовая комплектация расширена и теперь включает 8-дюймовый сенсорный дисплей, камеру заднего вида, парктроник и 6 подушек безопасности.
Поначалу все Chevrolet Aveo 2023 будут оснащать 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 99 л. с. Предложат версии с 6-ступенчатой механической КПП и вариатором.
Ранее Фокус рассказывал, что Chevrolet презентовали молодежный кроссовер TrailBlazer за 20 000 долларов.