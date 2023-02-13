Рассекречен недорогой электрический конкурент Suzuki Jimny от General Motors (фото)
Новый Baojun Yep достигает менее 3,4 м в длину и весит одну тонну. Запас хода миниатюрного электромобиля превышает 300 км.
В интернет попали фото Baojun Yep. Компактный электрический внедорожник презентуют в апреле на автошоу в Шанхае, а с мая он поступит в продажу. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Новый Baojun Yep разрабатывали специалисты General Motors, ведь американский концерн наряду с китайским SAIC является совладельцем бренда.
Внедорожник станет недорогой (ценой менее $20 000) альтернативой Suzuki Jimny, который, к слову, вскоре также получит электрическую версию. У Baojun Yep схожий дизайн с двухобъемным профилем, короткими свесами кузова и вертикальными стойками крыши.
В то же время оригинальные диодные фары делают внедорожник современнее на вид. Примечательно, что авто даже компактнее, чем Jimny.Важно
Размеры Baojun Yep 2023:
- Длина – 3385 мм
- Ширина – 1685 мм
- Высота – 1721 мм
- Колесная база – 2110 мм
- Масса – 1006 кг
Миниатюрный внедорожник является четырехместным. Салон Baojun Yep не показали, но известно, что он получит виртуальную панель приборов и большой тачскрин.
Китайский электромобиль дебютирует в заднеприводной версии с 68-сильным мотором от Baojun Kiwi, но позже появится более мощный полноприводной вариант. Максимальная скорость достигает 100 км/ч, а запас хода составляет 303 км.
Ранее Фокус сообщал, что в Украине появился оригинальный Suzuki Jimny в тюнинге под Гелендваген.