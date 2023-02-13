Рассекречен недорогой электрический конкурент Suzuki Jimny от General Motors (фото)

Новый Baojun Yep достигает менее 3,4 м в длину и весит одну тонну. Запас хода миниатюрного электромобиля превышает 300 км.

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В интернет попали фото Baojun Yep. Компактный электрический внедорожник презентуют в апреле на автошоу в Шанхае, а с мая он поступит в продажу. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Новый Baojun Yep разрабатывали специалисты General Motors, ведь американский концерн наряду с китайским SAIC является совладельцем бренда.

[ + – ] Электрокар будет доступен с задним и полным приводом Фото: CarNewsChina

Внедорожник станет недорогой (ценой менее $20 000) альтернативой Suzuki Jimny, который, к слову, вскоре также получит электрическую версию. У Baojun Yep схожий дизайн с двухобъемным профилем, короткими свесами кузова и вертикальными стойками крыши.

В то же время оригинальные диодные фары делают внедорожник современнее на вид. Примечательно, что авто даже компактнее, чем Jimny.

Важно

За удлиненным Suzuki Jimny 2023 выстроились очереди еще до старта продаж (фото)

Размеры Baojun Yep 2023:

Длина – 3385 мм

Ширина – 1685 мм

Высота – 1721 мм

Колесная база – 2110 мм

Масса – 1006 кг

[ + – ] Запас хода Baojun Yep составляет 303 км Фото: CarNewsChina

Миниатюрный внедорожник является четырехместным. Салон Baojun Yep не показали, но известно, что он получит виртуальную панель приборов и большой тачскрин.

Китайский электромобиль дебютирует в заднеприводной версии с 68-сильным мотором от Baojun Kiwi, но позже появится более мощный полноприводной вариант. Максимальная скорость достигает 100 км/ч, а запас хода составляет 303 км.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине появился оригинальный Suzuki Jimny в тюнинге под Гелендваген.