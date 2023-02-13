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Авто

Рассекречен недорогой электрический конкурент Suzuki Jimny от General Motors (фото)

Новый Baojun Yep, Baojun Yep, электромобиль Baojun, Suzuki Jimny, клон Suzuki Jimny
Фото: CarNewsChina | Новый Baojun Yep достигает менее 3,4 м в длину

Новый Baojun Yep достигает менее 3,4 м в длину и весит одну тонну. Запас хода миниатюрного электромобиля превышает 300 км.

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В интернет попали фото Baojun Yep. Компактный электрический внедорожник презентуют в апреле на автошоу в Шанхае, а с мая он поступит в продажу. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Новый Baojun Yep разрабатывали специалисты General Motors, ведь американский концерн наряду с китайским SAIC является совладельцем бренда.

Новый Baojun Yep, Baojun Yep, электромобиль Baojun, Suzuki Jimny, клон Suzuki Jimny Fullscreen
Электрокар будет доступен с задним и полным приводом
Фото: CarNewsChina

Внедорожник станет недорогой (ценой менее $20 000) альтернативой Suzuki Jimny, который, к слову, вскоре также получит электрическую версию. У Baojun Yep схожий дизайн с двухобъемным профилем, короткими свесами кузова и вертикальными стойками крыши.

В то же время оригинальные диодные фары делают внедорожник современнее на вид. Примечательно, что авто даже компактнее, чем Jimny.

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За удлиненным Suzuki Jimny 2023 выстроились очереди еще до старта продаж (фото)

Размеры Baojun Yep 2023:

  • Длина – 3385 мм
  • Ширина – 1685 мм
  • Высота – 1721 мм
  • Колесная база – 2110 мм
  • Масса – 1006 кг
Новый Baojun Yep, Baojun Yep, электромобиль Baojun, Suzuki Jimny, клон Suzuki Jimny Fullscreen
Запас хода Baojun Yep составляет 303 км
Фото: CarNewsChina

Миниатюрный внедорожник является четырехместным. Салон Baojun Yep не показали, но известно, что он получит виртуальную панель приборов и большой тачскрин.

Китайский электромобиль дебютирует в заднеприводной версии с 68-сильным мотором от Baojun Kiwi, но позже появится более мощный полноприводной вариант. Максимальная скорость достигает 100 км/ч, а запас хода составляет 303 км.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине появился оригинальный Suzuki Jimny в тюнинге под Гелендваген.