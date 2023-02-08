В Украине появился новый Suzuki Jimny в тюнинге под Гелендваген (фото)
Suzuki Jimny очень напоминает Mercedes-AMG G63 в тюнинге Brabus. Маленькому внедорожнику заменили часть кузовных панелей, а салон перетянули дорогой кожей.
В Украине появился очень нестандартный Suzuki Jimny 2021 года. Компактный внедорожник превратили в миниатюрную копию Mercedes-Benz G-Class. Подробности авто раскрыли на сайте Auto.ria.
Тюнинг Suzuki Jimny под Гелендваген сейчас очень популярен. Даже стандартный внедорожник очень напоминает Mercedes G-Class и его нетрудно переделать.
Конкретно этот Suzuki Jimny тюнинговали в Японии и сделали похожим на Mercedes-AMG G63 в тюнинге Brabus. Для этого пришлось заменить фары и фонари, бамперы, решетку радиатора и капот. Кроме того, появились подножки, расширители арок и большие колесные диски.
Салон Suzuki Jimny перетянули дорогой двухцветной кожей. На потолке появилась подсветка, напоминающая звездное небо.
Кроме того, тюнинг Suzuki Jimny включает замену двигателя. Под капотом установлен 2,0-литровый 155-сильный бензиновый мотор, работающий в паре с автоматической КПП. Внедорожник оценили в 50 000 долларов, то есть он вдвое дороже стандартного Suzuki Jimny 2023.
Ранее Фокус сообщал, что спрос на удлиненный Suzuki Jimny превзошел все ожидания, хотя его продажи еще не начались.