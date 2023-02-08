Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

В Украине появился новый Suzuki Jimny в тюнинге под Гелендваген (фото)

тюнинг сузуки джимни, Suzuki Jimny, Suzuki Jimny 2023, тюнинг Suzuki Jimny, новый Suzuki Jimny, копия Гелендвагена
Фото: auto.ria.com | Suzuki Jimny превратили в миниатюрный клон Гелендвагена

Suzuki Jimny очень напоминает Mercedes-AMG G63 в тюнинге Brabus. Маленькому внедорожнику заменили часть кузовных панелей, а салон перетянули дорогой кожей.

Related video

В Украине появился очень нестандартный Suzuki Jimny 2021 года. Компактный внедорожник превратили в миниатюрную копию Mercedes-Benz G-Class. Подробности авто раскрыли на сайте Auto.ria.

тюнинг сузуки джимни, Suzuki Jimny, Suzuki Jimny 2023, тюнинг Suzuki Jimny, новый Suzuki Jimny Fullscreen
Внедорожнику заменили решетку радиатора, фары, бамперы и капот
Фото: auto.ria.com

Тюнинг Suzuki Jimny под Гелендваген сейчас очень популярен. Даже стандартный внедорожник очень напоминает Mercedes G-Class и его нетрудно переделать.

тюнинг сузуки джимни, Suzuki Jimny, Suzuki Jimny 2023, тюнинг Suzuki Jimny, новый Suzuki Jimny Fullscreen
Колесные арки серьезно расширены
Фото: auto.ria.com

Конкретно этот Suzuki Jimny тюнинговали в Японии и сделали похожим на Mercedes-AMG G63 в тюнинге Brabus. Для этого пришлось заменить фары и фонари, бамперы, решетку радиатора и капот. Кроме того, появились подножки, расширители арок и большие колесные диски.

Важно
Возвращение легенды: новый Suzuki Grand Vitara поступает в продажу по всему миру (фото)
Возвращение легенды: новый Suzuki Grand Vitara поступает в продажу по всему миру (фото)

Салон Suzuki Jimny перетянули дорогой двухцветной кожей. На потолке появилась подсветка, напоминающая звездное небо.

тюнинг сузуки джимни, Suzuki Jimny, Suzuki Jimny 2023, тюнинг Suzuki Jimny, новый Suzuki Jimny Fullscreen
Салон отделан дорогой кожей
Фото: auto.ria.com

Кроме того, тюнинг Suzuki Jimny включает замену двигателя. Под капотом установлен 2,0-литровый 155-сильный бензиновый мотор, работающий в паре с автоматической КПП. Внедорожник оценили в 50 000 долларов, то есть он вдвое дороже стандартного Suzuki Jimny 2023.

Ранее Фокус сообщал, что спрос на удлиненный Suzuki Jimny превзошел все ожидания, хотя его продажи еще не начались.