В Украине появился новый Suzuki Jimny в тюнинге под Гелендваген (фото)

Suzuki Jimny очень напоминает Mercedes-AMG G63 в тюнинге Brabus. Маленькому внедорожнику заменили часть кузовных панелей, а салон перетянули дорогой кожей.

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В Украине появился очень нестандартный Suzuki Jimny 2021 года. Компактный внедорожник превратили в миниатюрную копию Mercedes-Benz G-Class. Подробности авто раскрыли на сайте Auto.ria.

[ + – ] Внедорожнику заменили решетку радиатора, фары, бамперы и капот Фото: auto.ria.com

Тюнинг Suzuki Jimny под Гелендваген сейчас очень популярен. Даже стандартный внедорожник очень напоминает Mercedes G-Class и его нетрудно переделать.

[ + – ] Колесные арки серьезно расширены Фото: auto.ria.com

Конкретно этот Suzuki Jimny тюнинговали в Японии и сделали похожим на Mercedes-AMG G63 в тюнинге Brabus. Для этого пришлось заменить фары и фонари, бамперы, решетку радиатора и капот. Кроме того, появились подножки, расширители арок и большие колесные диски.

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Салон Suzuki Jimny перетянули дорогой двухцветной кожей. На потолке появилась подсветка, напоминающая звездное небо.

[ + – ] Салон отделан дорогой кожей Фото: auto.ria.com

Кроме того, тюнинг Suzuki Jimny включает замену двигателя. Под капотом установлен 2,0-литровый 155-сильный бензиновый мотор, работающий в паре с автоматической КПП. Внедорожник оценили в 50 000 долларов, то есть он вдвое дороже стандартного Suzuki Jimny 2023.

Ранее Фокус сообщал, что спрос на удлиненный Suzuki Jimny превзошел все ожидания, хотя его продажи еще не начались.