В Україні з'явився новий Suzuki Jimny у тюнінгу під Гелендваген (фото)

Suzuki Jimny дуже нагадує Mercedes-AMG G63 у тюнінгу Brabus. Маленькому позашляховику замінили частину кузовних панелей, а салон перетягнули дорогою шкірою.

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В Україні з'явився нестандартний Suzuki Jimny 2021 року. Компактний позашляховик перетворили на мініатюрну копію Mercedes-Benz G-Class. Подробиці авто розкрили на сайті Auto.ria.

[ + – ] Позашляховику замінили решітку радіатора, фари, бампери та капот Фото: auto.ria.com

Тюнінг Suzuki Jimny під Гелендваген зараз дуже популярний. Навіть стандартний позашляховик дуже нагадує Mercedes G-Class і його легко переробити.

[ + – ] Колісні арки серйозно розширені Фото: auto.ria.com

Саме цей Suzuki Jimny тюнінгували в Японії і зробили схожим на Mercedes-AMG G63 у тюнінгу Brabus. Для цього довелося замінити фари та ліхтарі, бампери, грати радіатора та капот. Крім того, з'явилися підніжки, розширювачі арок та великі колісні диски.

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Салон Suzuki Jimny перетягли дорогою двоколірною шкірою. На стелі з'явилося підсвічування, яке нагадує зоряне небо.

[ + – ] Салон оздоблений дорогою шкірою Фото: auto.ria.com

Крім того, тюнінг Suzuki Jimny включає заміну двигуна. Під капотом встановлений 2,0-літровий 155-сильний бензиновий двигун, що працює в парі з автоматичною КПП. Позашляховик оцінили в 50 000 доларів, тобто він вдвічі дорожчий за стандартний Suzuki Jimny 2023.

Раніше Фокус повідомляв, що попит на подовжений Suzuki Jimny перевершив усі очікування, хоча його продаж ще не почався.