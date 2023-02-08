В Україні з'явився новий Suzuki Jimny у тюнінгу під Гелендваген (фото)
Suzuki Jimny дуже нагадує Mercedes-AMG G63 у тюнінгу Brabus. Маленькому позашляховику замінили частину кузовних панелей, а салон перетягнули дорогою шкірою.
В Україні з'явився нестандартний Suzuki Jimny 2021 року. Компактний позашляховик перетворили на мініатюрну копію Mercedes-Benz G-Class. Подробиці авто розкрили на сайті Auto.ria.
Тюнінг Suzuki Jimny під Гелендваген зараз дуже популярний. Навіть стандартний позашляховик дуже нагадує Mercedes G-Class і його легко переробити.
Саме цей Suzuki Jimny тюнінгували в Японії і зробили схожим на Mercedes-AMG G63 у тюнінгу Brabus. Для цього довелося замінити фари та ліхтарі, бампери, грати радіатора та капот. Крім того, з'явилися підніжки, розширювачі арок та великі колісні диски.
Салон Suzuki Jimny перетягли дорогою двоколірною шкірою. На стелі з'явилося підсвічування, яке нагадує зоряне небо.
Крім того, тюнінг Suzuki Jimny включає заміну двигуна. Під капотом встановлений 2,0-літровий 155-сильний бензиновий двигун, що працює в парі з автоматичною КПП. Позашляховик оцінили в 50 000 доларів, тобто він вдвічі дорожчий за стандартний Suzuki Jimny 2023.
Раніше Фокус повідомляв, що попит на подовжений Suzuki Jimny перевершив усі очікування, хоча його продаж ще не почався.