За подовженим Suzuki Jimny 2023 вишикувалися черги ще до старту продажів (фото)

П'ятидверний Suzuki Jimny подовжений на 34 см, що зробило його просторішим усередині та збільшило об'єм багажника. Модель дебютувала в бензиновій версії, але для європейського ринку готують гібрид.

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Попит на перший в історії п'ятидверний Suzuki Jimny б'є рекорди. Подовжена версія моделі зібрала 15000 попередніх замовлень ще до офіційного старту продажів. Про це повідомляє сайт Zee News.

Замовлення на новий Suzuki Jimny 2023 почали приймати 15 днів тому. Поки що забронювати позашляховик можна лише в Індії, адже саме там випускатимуть модель. Виходить, щодня бажання купити Suzuki Jimny виявляли в середньому по 1000 осіб.

[ + – ] П'ятидверна версія подовжена на 34 см Фото: Suzuki

Нагадаємо, що п'ятидверний Suzuki Jimny приблизно на 340 мм довший за стандартну версію — сягає 3985 мм у довжину при колісній базі 2590 мм. Це зробило автомобіль просторішим і збільшило його багажник.

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На індійському ринку подовжений Suzuki Jimny запропонують у двох версіях. Базовий варіант Zeta отримав кондиціонер, аудіосистему, круїз-контроль і 7-дюймовий тачскрин. У топовий Alpha-версії екран уже 9-дюймовий, передбачені литі диски, діодні фари, клімат-контроль і навігація.

[ + – ] У топовій комплектації передбачений 9-дюймовий тачскрин Фото: Suzuki

Новий Suzuki Jimny дебютував із 1,5-літровим бензиновим двигуном на 102 к.с., але для європейського ринку його мають доповнити "м'якою" гібридною установкою. Запропоновано версії з 5-ступінчастою механічною та 4-ступінчастою автоматичною КПП, а повний привід доповнений знижувальною передачею.

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