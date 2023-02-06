Кросовер Suzuki Vitara не впорався з тестом на керованість (відео)

Suzuki Vitara показав себе у двох випробуваннях на керованість. З першим кросовер упорався непогано, а результати другого тесту розчарували експертів.

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Експерти протестували популярний кросовер Suzuki Vitara у випробуваннях на керованість. Він зненацька провалив "лосиний тест". Відео опублікували на YouTube каналі km77.com.

Експерти провели два випробування на керованість — тест на слалом і "лосиний тест". Вони демонструють керування автомобілем в екстрених ситуаціях.

Друге покоління Suzuki Vitara було оновлено майже два роки тому. Модель відмінно продається, але питання керованості автомобіля все ще залишалося відкритим.

Для тестів вибрали Suzuki Vitara з 1,4-літровим бензиновим двигуном з м'яким гібридом потужністю 129 к. с. На кросовері було встановлено шини Continental EcoContact 5 215/55 R17.

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У тесті на слаломі кросовер показав непоганий результат. Автомобіль проїхав смугу перешкод за 24,2 секунди, що є середнім часом.

З "лосиним тестом" Suzuki Vitara впорався гірше. Для успішного проходження випробування необхідно маневрувати на швидкості від 77 км/год. Кросовер зміг подолати смугу перешкод лише на швидкості 75 км/год.

Експерти зазначили, що хоча Suzuki Vitara не так і добре показав себе у "лосиному тесті", модель керується непогано. Вони порівняли його з дорожчим кросовером BMW X1.

Раніше Фокус розповів, що експерти перевірили керованість гібридного кросовера Nissan Qashqai.