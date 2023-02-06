Кроссовер Suzuki Vitara не справился с тестом на управляемость (видео)

Suzuki Vitara показал себя в двух испытаниях на управляемость. С первым кроссовер справился неплохо, а результаты второго теста разочаровали экспертов.

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Эксперты протестировали популярный кроссовер Suzuki Vitara в испытаниях на управляемость. Он неожиданно провалил "лосиный тест". Видео опубликовали на YouTube-канале km77.com.

Эксперты провели два испытания на управляемость — тест на слалом и "лосиный тест". Они демонстрируют управление автомобиля в экстренных ситуациях.

Второе поколение Suzuki Vitara было обновлено почти два года назад. Модель отлично продается, но вопрос управляемости автомобиля все еще оставался открытым.

Для тестов выбрали Suzuki Vitara с 1,4-литровым бензиновым двигателем с мягким гибридом мощностью 129 л.с. На кроссовере были установлены шины Continental EcoContact 5 215/55 R17.

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В тесте на слалом кроссовер показал неплохой результат. Автомобиль проехал полосу препятствий за 24,2 секунды, что является средним временем.

С "лосиным тестом" Suzuki Vitara справился хуже. Для успешного прохождения испытания необходимо маневрировать на скорости от 77 км/ч. Кроссовер смог преодолеть полосу препятствий только на скорости 75 км/ч.

Эксперты отметили, что хотя Suzuki Vitara не так и хорошо показал себя в "лосином тесте", модель управляется неплохо. Они сравнили его с более дорогим кроссовером BMW X1.

Ранее Фокус рассказал, что эксперты проверили управляемость гибридного кроссовера Nissan Qashqai.