Кроссовер Mercedes-Benz GLC неожиданно провалил тест на управляемость (видео)

Mercedes-Benz GLC 220d 4MATIC не впечатлил экспертов своей управляемостью. Несмотря на это, кроссовер оставался стабильным благодаря электронным помощникам.

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Эксперты проверили управляемость премиального кроссовера Mercedes-Benz GLC. По их словам, модель справилась с тестами неудовлетворительно. Видео опубликовали на YouTube-канале km77.com.

Блогеры выбрали для испытаний Mercedes-Benz GLC 220d 4MATIC. В этой версии кроссовер оснащается 2,0-литровым дизельным двигателем мощностью 197 л.с. и 440 Нм крутящего момента.

В "лосином" тесте Mercedes-Benz GLC показал себя неплохо, но недостаточно хорошо для успешного прохождения испытания. Кроссовер смог маневрировать только при скорости 75 км/ч, что быстрее, чем у внедорожника Range Rover.

Водитель отметил, что Mercedes-Benz GLC неплохо держит дорогу. Задняя часть всегда оставалась стабильной и ни одно из колес не отрывалось от земли.

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Вероятнее всего, кроссовер не смог ехать быстрее из-за шин. Покрышки Continental EcoContact 6 не предназначены для скоростной езды и показывают себя в холодную погоду не с лучшей стороны.

С тестом на слалом Mercedes-Benz GLC справился немного хуже. Ориентированное на комфорт рулевое управление не позволяло преодолеть полосу препятствий быстрее.

На прохождение слалома кроссоверу понадобилось 24,8 секунды. С этим испытанием справились быстрее даже Honda HR-V и Kia Niro (24,6 секунды).

Ранее Фокус писал, что блогеры также испытали новый Land Rover Range Rover Sport в "лосином" тесте.