Новейший Range Rover с треском провалил "лосиный" тест (видео)

Для "лосиного" теста выбрали тяжелый гибрид Range Rover 2022. Внедорожник оказался слишком неповоротким, а у его шин недостаточное сцепление с дорогой.

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Новый Range Rover пятого поколения разочаровал своей управляемостью. Внедорожник не смог успешно пройти так называемый "лосиный" тест. Об этом сообщает сайт km77.com, проводивший испытание.

Напомним, что отличным результатом считается прохождение "лосиного" теста на скорости 77 км/ч и выше. Поначалу Range Rover 2022 проверили на 76 км/ч, однако внедорожник продемонстрировал выраженную недостаточную поворачиваемость.

[ + – ] Внедорожник оказался слишком тяжелым и неповоротким Фото: скриншот / YouTube

В последующих попытках скорость постепенно снижали, но лишь на 63 км/ч удалось пройти маневр по быстрому объезду препятствия на дороге. Этот результат — далек от идеального.

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Для теста выбрали 440-сильный подзаряжаемый гибрид Range Rover. Он весит 2695 кг и большая масса стала одной из причин недостаточной поворачиваемости.

Кроме того, эксперты раскритиковали настройки системы стабилизации — она вмешивается слишком рано и очень резко. А еще у всесезонных шин Pirelli Scorpion Zero размером 285/45 R22 недостаточное сцепление с дорогой.

Ранее Фокус сообщал, что новый Kia Niro 2022 впечатлил отличной управляемостью во время "лосиного" теста.

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