В новом Range Rover 2022 нашли опасный дефект: что известно

Из-за дефектного крепления датчиков удара на Range Rover 2022 существует риск срабатывания подушек безопасности от ямы на дороге. Внедорожники срочно отзывают для ремонта.

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Новый Range Rover пятого поколения дебютировал лишь несколько месяцев назад, а внедорожник уже отзывают для исправления дефекта. Причем, весьма опасного – передние подушки безопасности Range Rover могут самопроизвольно раскрыться буквально на ровном месте. Об этом пишет сайт Carscoops.

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В апреле выяснилось, что на партию Range Rover 2022 установлено дефектное крепление датчиков удара в передней части автомобиля. Именно они фиксируют столкновение и дают сигнал раскрыть фронтальные подушки безопасности.

[ + – ] Фронтальные подушки безопасности могут спонтанно сработать Фото: Land Rover

Из-за дефекта датчики удара в Range Rover недостаточно крепко зафиксированы и со временем могут расшататься. А это значит, что толчок от ямы на дороге или резкое торможение они могут воспринять, как столкновение и активировать подушки безопасности.

Внезапное срабатывание надувных подушек может травмировать водителя или пассажиров либо же привести к серьезному ДТП. К счастью, пока таких инцидентов не отмечено, но концерн Jaguar Land Rover оперативно инициировал отзыв автомобилей для исправления опасного дефекта.

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Владельцам Range Rover 2022 пришлют приглашение посетить фирменную СТО, где закрепят датчики удара. Естественно, все работы будут выполнены бесплатно.

Ранее Фокус рассказывал про новый Range Rover Sport. Внедорожник предложат в бензиновых, дизельных, гибридных и электрических версиях.