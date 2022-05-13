Новый семейный кроссовер от Renault провалил "лосиный" тест (видео)

Dacia Jogger слишком медленно прошел "лосиный" тест и показал не самую лучшую управляемость. Испытатели отметили недостаточную поворачиваемость и плохое сцепление с дорогой.

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Семиместный кроссовер Dacia Jogger не смог справиться с "лосиным" тестом. Бюджетная семейная модель от Renault не лучшим образом проявила себя в сложном испытании. Об этом сообщает сайт km77.com.

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Отличная оценка за "лосиный" тест присуждается в том случае, если скорость его прохождения составляет 77 км/ч и выше. Новая Dacia Jogger в лучшей попытке показала всего 70 км/ч и даже на этой скорости автомобиль сильно кренился и демонстрировал недостаточную поворачиваемость.

[ + – ] На высоких скоростях выражена недостаточная поворачиваемость

Тест-пилот также отметил, что автомобиль оказался сложен в управлении, а его 16-дюймовые шины не демонстрировали достаточного сцепления с дорогой.

Напомним, что "лосиный" тест – маневр двойной переставки, имитирующий резкий объезд внезапно появившегося на дороге препятствия. Изобрели его в Швеции, ведь там часто из леса на дорогу выскакивают лоси и олени.

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Результат Dacia Jogger далек от лучшего в классе. Рекордные показатели в "лосином" тесте среди кроссоверов – у Tesla Model Y (83 км/ч). Также недавно испытание неплохо прошел новый Kia Sportage.

[ + – ] Испытатели были не в восторге от управляемости кроссовера

Новая Dacia Jogger – самый дешевый семиместный кроссовер в Европе: он стоит от 15 тысяч евро. Модель построена на базе нового Logan (она заменила универсал Logan MCV) и комплектуется 1,0-литровым 110-сильным бензиновым турбомотором и 6-ступенчатой механической КПП. В Украине она будет продаваться под брендом Renault.

Ранее Фокус сообщал, что лосиный тест не лучшим образом прошел и новейший кроссовер Lexus NX.