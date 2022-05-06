Новый кроссовер Kia Sportage удивил управляемостью в сложном тесте (видео)

Kia Sportage оказался одним из самых лучших в управлении кроссоверов. В лосином тесте он проявил себя лучше, чем многие мощные легковые модели.

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Кроссовер Kia Sportage нового поколения проверили лосиным тестом. Автомобиль неплохо себя проявил в испытании и продемонстрировал неплохую маневренность. Управляемость новой модели проверили эксперты сайта km77.com.

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Новый Kia Sportage 2022 в лосином тесте показал скорость 80 км/ч. Для справки: отличным результатом считается прохождение маневра на 77 км/ч и выше.

[ + – ] Испытатели отметили хорошую маневренность и отличную работу системы стабилизации Фото: скриншот/youtube

Результат Kia Sportage – один из лучших среди кроссоверов. Абсолютным рекордсменом в этом сегменте является электромобиль Tesla Model Y, проехавший лосиный тест на скорости 83 км/ч. Мало того, многие мощные и недешевые легковые модели проявили себя хуже, чем корейский кроссовер.

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В испытании принял участие Kia Sportage 2022 с 1,6-литровым 180-сильным бензиновым турбомотором и полным приводом. Кроссовер был оснащен шинами Continental размером 235/50 R19. Испытатели отметили хорошую маневренность автомобиля и отличную работу системы стабилизации.

[ + – ] В испытании приняла участие 180-сильная версия модели

Напомним, что лосиный тест имитирует маневр по резкому объезду внезапно появившегося на дороге препятствия. Изобрели его в Швеции, где на трассы из леса нередко выбегают лоси и олени, что стало причиной множества ДТП.

Ранее Фокус сообщал, что лосиный тест не прошел новейший электромобиль Mercedes-Benz за 120 тыс. долларов.