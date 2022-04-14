Автошоу в Нью-Йорке: представлен топовый кроссовер Kia

Kia Telluride обновился внешне, а его салон радикально изменен. Среди опций появилось современное оборудование.

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На автошоу в Нью-Йорке презентовали новый Kia Telluride 2023. Вместе с собратом Hyundai Palisade большой кроссовер прошел фейслифтинг. Об этом сообщает официальный сайт корейской марки.

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[ + – ] Kia Telluride получил сразу две внедорожных версии Фото: Kia

Kia Telluride 2023 не слишком изменился внешне. Кроссовер узнается по более узким светодиодным фарам, новым бамперам и решетке радиатора.

Кроме того, линейку расширили внедорожные версии X-Line и X-Pro. В обоих вариантах увеличен на 10 мм (до 213 мм) клиренс и предусмотрен защитный пластиковый обвес, а Telluride X-Pro также получил внедорожную 18-дюймовую резину.

[ + – ] В салоне заменили руль и добавили виртуальную панель приборов Фото: Kia

Салон Kia Telluride претерпел более существенные перемены. По примеру электрокара Kia EV6 дисплеи виртуальной приборки и мультимедиа объединены в один блок. Также установлен новый руль. Как и ранее, доступны версии на 7 и 8 мест.

[ + – ] Кроссовер доступен в версиях на 7 и 8 мест Фото: Kia

Базовую комплектацию пополнили адаптивный круиз-контроль и система распознавания дорожных знаков. Среди опций появились точка Wi-Fi и функция доступа в салон со смартфона.

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Новый Kia Telluride, как и прежде, предлагают только с 3,8-литровым 295-сильным V6 и 8-ступенчатой автоматической КПП. Привод может быть передним или полным.

Ранее Фокус сообщал, что на автошоу в Нью-Йорке представили новый Subaru Outback. Внедорожний универсал также обновили.