Роскошный исполин: первые фото самого дорогого Jeep в истории
Jeep Wagoneer L достигает 5,7 м в длину. Внедорожник станет первой моделью марки с новым мощным турбомотором.
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Флагманский Jeep Wagoneer, а также его роскошный вариант Grand Wagoneer получили удлиненную L-версию. Презентуют их уже сегодня на автошоу в Нью-Йорке, сообщает официальный сайт концерна Stellantis.
Новый Jeep Wagoneer L – один из самых крупных внедорожников на рынке и по габаритам сопоставим с Cadillac Escalade ESV и Lincoln Navigator L. Именно эти модели и станут его конкурентами. По сравнению с обычными Jeep Wagoneer/Grand Wagoneer новая модификация прибавила 305 мм в длине и 178 мм — в колесной базе.
Размеры Jeep Wagoneer L и Grand Wagoneer L
- Длина – 5758 мм
- Ширина – 2123 мм
- Высота – 1920 мм
- Колесная база – 3300 мм
Салон Jeep Wagoneer L и Grand Wagoneer L
Jeep Wagoneer L остается восьмиместным, а Grand Wagoneer L – семиместным. Внедорожник стал просторнее внутри, а объем его багажника вырос до 1250-3297 л.
Среди особенностей модели – сразу четыре дисплея на передней панели, один из которых – для пассажира. Новый Jeep Grand Wagoneer L по умолчанию оснащается четырехзонным климат-контролем, панорамной крышей, электроприводами передних сидений, рулевой колонки и педального узла, а также подогревом, массажем и вентиляцией кресел.
Характеристики Jeep Wagoneer L и Grand Wagoneer L
Именно удлиненные Jeep Wagoneer и Grand Wagoneer первыми получат новые 3,0-литровые турбошестерки Hurricane. Двигатели предложены в версиях на 420 и 510 л. с. и они экономичнее атмосферных V8, которые ставят на короткие версии внедорожника.
Полный привод является обязательным, а за доплату его можно дополнить понижающей передачей и блокировками дифференциалов. Jeep Grand Wagoneer L также получил пневмоподвеску с изменяемым клиренсом.Важно
Новые Jeep Wagoneer L и Grand Wagoneer L поступят в продажу со второй половины года. Цена стартует примерно с 75 тыс. долларов, а Grand Wagoneer L будет стоить свыше $100 тыс., то есть это самый дорогой Jeep в истории.
Ранее Фокус сообщал, что Jeep показал недорогой семиместный кроссовер, который станет конкурентом Skoda Kodiaq.