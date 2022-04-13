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Роскошный исполин: первые фото самого дорогого Jeep в истории

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Jeep Wagoneer L, Jeep Grand Wagoneer L, новый Jeep Grand Wagoneer L, новый Jeep Wagoneer L, Jeep Hurricane
Фото: Stellantis | Линейку Jeep Wagoneer 2023 расширил удлиненный вариант

Jeep Wagoneer L достигает 5,7 м в длину. Внедорожник станет первой моделью марки с новым мощным турбомотором.

Флагманский Jeep Wagoneer, а также его роскошный вариант Grand Wagoneer получили удлиненную L-версию. Презентуют их уже сегодня на автошоу в Нью-Йорке, сообщает официальный сайт концерна Stellantis.

Новый Jeep Wagoneer L – один из самых крупных внедорожников на рынке и по габаритам сопоставим с Cadillac Escalade ESV и Lincoln Navigator L. Именно эти модели и станут его конкурентами. По сравнению с обычными Jeep Wagoneer/Grand Wagoneer новая модификация прибавила 305 мм в длине и 178 мм — в колесной базе.

Jeep Wagoneer L, Jeep Grand Wagoneer L, новый Jeep Grand Wagoneer L, новый Jeep Wagoneer L, Jeep Hurricane
Внедорожник достигает 5758 мм в длину при колесной базе в 3300 мм
Фото: Stellantis

Размеры Jeep Wagoneer L и Grand Wagoneer L

  • Длина – 5758 мм
  • Ширина – 2123 мм
  • Высота – 1920 мм
  • Колесная база – 3300 мм

Салон Jeep Wagoneer L и Grand Wagoneer L

Jeep Wagoneer L остается восьмиместным, а Grand Wagoneer L – семиместным. Внедорожник стал просторнее внутри, а объем его багажника вырос до 1250-3297 л.

Среди особенностей модели – сразу четыре дисплея на передней панели, один из которых – для пассажира. Новый Jeep Grand Wagoneer L по умолчанию оснащается четырехзонным климат-контролем, панорамной крышей, электроприводами передних сидений, рулевой колонки и педального узла, а также подогревом, массажем и вентиляцией кресел.

Jeep Wagoneer L, Jeep Grand Wagoneer L, новый Jeep Grand Wagoneer L, новый Jeep Wagoneer L, Jeep Hurricane
Jeep Wagoneer L бросит вызов Cadillac Escalade ESV
Фото: Stellantis
Jeep Wagoneer L, Jeep Grand Wagoneer L, новый Jeep Grand Wagoneer L, новый Jeep Wagoneer L, Jeep Hurricane
Цена Jeep Grand Wagoneer L превысит 100 тыс. долларов
Jeep Wagoneer L, Jeep Grand Wagoneer L, новый Jeep Grand Wagoneer L, новый Jeep Wagoneer L, Jeep Hurricane
На передней панели - сразу четыре дисплея
Фото: Stellantis
Jeep Wagoneer L, Jeep Grand Wagoneer L, новый Jeep Grand Wagoneer L, новый Jeep Wagoneer L, Jeep Hurricane
Объем багажника - 1250-3297 л
Jeep Wagoneer L, Jeep Grand Wagoneer L, новый Jeep Grand Wagoneer L, новый Jeep Wagoneer L, Jeep Hurricane
На Jeep Wagoneer L и Grand Wagoneer L дебютирует новый турбомотор Hurricane
Фото: Stellantis
Jeep Wagoneer L, Jeep Grand Wagoneer L, новый Jeep Grand Wagoneer L, новый Jeep Wagoneer L, Jeep Hurricane
Jeep Wagoneer L, Jeep Grand Wagoneer L, новый Jeep Grand Wagoneer L, новый Jeep Wagoneer L, Jeep Hurricane
Jeep Wagoneer L, Jeep Grand Wagoneer L, новый Jeep Grand Wagoneer L, новый Jeep Wagoneer L, Jeep Hurricane
Jeep Wagoneer L, Jeep Grand Wagoneer L, новый Jeep Grand Wagoneer L, новый Jeep Wagoneer L, Jeep Hurricane
Jeep Wagoneer L, Jeep Grand Wagoneer L, новый Jeep Grand Wagoneer L, новый Jeep Wagoneer L, Jeep Hurricane

Характеристики Jeep Wagoneer L и Grand Wagoneer L

Именно удлиненные Jeep Wagoneer и Grand Wagoneer первыми получат новые 3,0-литровые турбошестерки Hurricane. Двигатели предложены в версиях на 420 и 510 л. с. и они экономичнее атмосферных V8, которые ставят на короткие версии внедорожника.

Полный привод является обязательным, а за доплату его можно дополнить понижающей передачей и блокировками дифференциалов. Jeep Grand Wagoneer L также получил пневмоподвеску с изменяемым клиренсом.

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Новые Jeep Wagoneer L и Grand Wagoneer L поступят в продажу со второй половины года. Цена стартует примерно с 75 тыс. долларов, а Grand Wagoneer L будет стоить свыше $100 тыс., то есть это самый дорогой Jeep в истории.

Ранее Фокус сообщал, что Jeep показал недорогой семиместный кроссовер, который станет конкурентом Skoda Kodiaq.