Розкішний велетень: перші фото найдорожчого Jeep в історії

Jeep Wagoneer L досягає 5,7 м завдовжки. Позашляховик стане першою моделлю марки з новим потужним турбомотором.

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Флагманський Jeep Wagoneer, а також розкішний варіант Grand Wagoneer отримали подовжену L-версію. Презентують їх уже сьогодні на автошоу в Нью-Йорку, повідомляє офіційний сайт концерну Stellantis.

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Новий Jeep Wagoneer L — один з найбільших позашляховиків на ринку, і за габаритами його можна порівняти з Cadillac Escalade ESV Lincoln Navigator L. Саме ці моделі стануть його конкурентами. Якщо порівняти зі звичайними Jeep Wagoneer/Grand Wagoneer, то довжина додала 305 мм, а колісна база — 178 мм.

[ + – ] Позашляховик досягає 5758 мм у довжину з коліснною базою 3300 мм Фото: Stellantis

Розміри Jeep Wagoneer L та Grand Wagoneer L

Довжина — 5758 мм

Ширина — 2123 мм

Висота — 1920 мм

Колісна база — 3300 мм

Салон Jeep Wagoneer L та Grand Wagoneer L

Jeep Wagoneer L залишається восьмимісним, а Grand Wagoneer L — семимісним. Позашляховик став просторішим усередині, а об'єм його багажника виріс до 1250-3297 л.

Серед особливостей моделі — одразу чотири дисплеї на передній панелі, один з яких — для пасажира. Новий Jeep Grand Wagoneer L за умовчанням оснащують чотиризонним клімат-контролем, панорамним дахом, електроприводами передніх сидінь, кермової колонки та педального вузла, а також підігрівом, масажем та вентиляцією крісел.

[ + – ] Jeep Wagoneer L кине виклик Cadillac Escalade ESV Фото: Stellantis [ + – ] Ціна Jeep Grand Wagoneer L перевищить 100 тис. доларів [ + – ] На передній панелі — відразу чотири дисплеї Фото: Stellantis [ + – ] Об'єм багажника — 1250-3297 л [ + – ] На Jeep Wagoneer L та Grand Wagoneer L дебютує новий турбомотор Hurricane Фото: Stellantis

Характеристики Jeep Wagoneer L та Grand Wagoneer L

Саме подовжені Jeep Wagoneer та Grand Wagoneer першими отримають нові 3,0-літрові турбошістки Hurricane. Двигуни запропоновані у версіях на 420 та 510 к. с. і вони економніші за атмосферні V8, які ставлять на короткі версії позашляховика.

Повний привід є обов'язковим, а за доплату його можна доповнити знижувальною передачею та блокування диференціалів. Jeep Grand Wagoneer L також отримав пневмопідвіску зі змінним кліренсом.

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Нові Jeep Wagoneer L та Grand Wagoneer L надійдуть у продаж із другої половини року. Ціна стартує приблизно з 75 тис. доларів, а Grand Wagoneer L коштуватиме понад $100 тис., тобто це найдорожчий Jeep в історії.

Раніше Фокус повідомляв, що Jeep показав недорогий семимісний кросовер, який стане конкурентом Skoda Kodiaq.