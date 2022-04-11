Создан для бездорожья: представлен новый кроссовер Nissan
Nissan Pathfinder Rock Creek — внедорожная версия модели с увеличенным клиренсом и защитным обвесом.
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Линейку Nissan Pathfinder 2023 пополнит новая версия Rock Creek. Кроссоверу взялись улучшить внедорожные качества. Официальная презентация модели состоится через несколько дней на автошоу в Нью-Йорке, сообщает официальный сайт Nissan.
Внешность Nissan Pathfinder Rock Creek
Отличить новый Nissan Pathfinder Rock Creek можно, в первую очередь, по черной решетке радиатора, более массивным бамперам и пластиковому защитному обвесу. Кроме того, предусмотрены 18-дюмовые внедорожные шины, а клиренс увеличен на 16 мм – до 195 мм. На крыше появились усиленные рейлинги для багажника, способные выдержать до 100 кг.
Nissan Pathfinder Rock Creek доступен только в шестиместном исполнении с двумя отдельными креслами второго ряда. В отделке салона использованы особые ткань и кожзаменитель с контрастной прострочкой и логотипами Rock Creek. Комплектацию пополнили светодиодные противотуманки и фаркоп.
Nissan Pathfinder Rock Creek: характеристики
Кроссовер Nissan Pathfinder Rock Creek оснащен тем же 3,5-литровым бензиновым V6, что и стандартная модель, однако мощность увеличена с 284 до 295 л. с., а максимальный крутящий момент вырос с 351 до 366 Н∙м. Автоматическая 9-ступенчатая КПП и полноприводная трансмиссия не претерпели изменений, а вот подвеску перенастроили для бездорожья.Важно
Ранее Фокус сообщал, что в Китае готовят новый внедорожник, который станет недорогой альтернативой Toyota Land Cruiser Prado.