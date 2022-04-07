От создателей китайского Гелендвагена: первые фото недорогого конкурента Toyota Prado

Beijing BJ60 — большой рамный внедорожник. Модель предложат в бензиновой и гибридной версиях.

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В Китае готовят к презентации новый Beijing BJ60. Появились первые фото внедорожника, а в ряде городов закамуфлированные авто выставили для обозрения в специальных стеклянных боксах на улице. Об этом сообщает сайт Autohome.

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Beijing BJ60 – новая внедорожная модель от компании, прославившейся клоном Mercedes-Benz G-Class. На этот раз внедорожник никого не копирует и его считают более доступным аналогом Toyota Land Cruiser Prado. Стоимость автомобиля составит около 40-45 тыс. долларов.

[ + – ] Гибрид Beijing BJ60 сможет разгоняться до 100 км/ч за 6 с Фото: autohome.com.cn

Камуфляж не мешает разглядеть силуэт авто, его расширенные колесные арки и массивные бамперы. Решетку радиатора Beijing BJ60 украсили оригинальной диодной подсветкой.

Известно, что внедорожник имеет рамную конструкцию и будет доступен в версиях на 5 и 7 мест. Его предложат с бензиновым турбомотором и гибридной установкой. В последнем случае разгон до 100 км/ч займет около 6 секунд, а полного бака хватит, чтобы проехать свыше 1000 км.

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Также заявлено, что полный привод дополнят блокировками трех дифференциалов. Передняя и задняя подвески будут независимыми.

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