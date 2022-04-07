Від творців китайського Ґелендеваґена: перші фото недорогого конкурента Toyota Prado

Beijing BJ60 — великий рамний позашляховик. Модель запропонують у бензиновій та гібридній версіях.

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У Китаї готують до презентації новий Beijing BJ60. З'явилися перші фото позашляховика, а в низці міст закамуфльовані авто виставили для огляду у спеціальних скляних боксах на вулиці. Про це повідомляє сайт Autohome.

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Beijing BJ60 — нова позашляхова модель від компанії, що прославилася клоном Mercedes-Benz G-Class. Цього разу позашляховик нікого не копіює та його вважають доступнішим аналогом Toyota Land Cruiser Prado. Вартість автомобіля становитиме близько 40-45 тис. доларів.

[ + – ] Гібрид Beijing BJ60 зможе розганятися до 100 км/год за 6 с. Фото: autohome.com.cn

Камуфляж не заважає розглянути силует авто, його розширені колісні арки та масивні бампери. Решітку радіатора Beijing BJ60 прикрасили оригінальною діодною підсвіткою.

Відомо, що позашляховик має рамну конструкцію та буде доступний у версіях на 5 та 7 місць. Його запропонують із бензиновим турбомотором та гібридною установкою. Розгін до 100 км/год останнього займе близько 6 секунд, а повного бака вистачить, щоб проїхати понад 1000 км.

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Також заявлено, що повний привід доповнять блокуванням трьох диференціалів. Передня та задня підвіски будуть незалежними.

Раніше Фокус повідомляв, що Chery показали потужний гібридний кросовер. Він витрачає лише 1 л на 100 км.