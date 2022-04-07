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Перші подробиці найпотужнішої та найшвидшої Toyota в історії: вона отримає мотор BMW

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Toyota Supra 2023, нова Toyota Supra, Toyota GRMN Supra, BMW M3, нова Toyota GRMN Supra
Фото: BestCarWeb | Toyota GRMN Supra з'явиться у 2023 році

Нову Toyota GRMN Supra оснастять турбомотором потужністю понад 500 к. с., а частину кузовних деталей виконають з легкого карбону.

Купе Toyota Supra отримає топову заряджену версію. Готують її у гоночному підрозділі Gazoo Racing, а прем'єра моделі має відбутися на початку 2023 року. Про це пише японський сайт BestCarWeb.

Автомобіль назвуть Toyota GRMN Supra і він обіцяє стати найпотужнішою та найшвидшою серійною моделлю в історії японської марки. Під його капот встановлять 3,0-літрову рядну шістку з турбонаддувом від BMW M3 та M4 (нагадаємо, що нова Toyota Supra побудована на платформі BMW Z4 та використовує німецькі двигуни).

Toyota Supra 2023, нова Toyota Supra, Toyota GRMN Supra, BMW M3, нова Toyota GRMN Supra
Двигун запозичують у BMW M3
Фото: BMW

У Gazoo Racing двигун доопрацюють і піднімуть його потужність приблизно до 530 к. с. Розгін до 100 км/год займе менше 4 с, а максимальна швидкість складе приблизно 280 км/год. Також повідомляється, що купе оснастять 7-ступінчастою КПП із двома зчепленнями, а його ходову доопрацюють.

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Крім того, нова Toyota GRMN Supra отримає аеродинамічний обвіс і, можливо, заднє антикрило, а для зниження ваги передні крила та дах виконають із карбону. У салоні очевидно зміниться оздоблення та встановлять спортивні крісла. Вартість купе становитиме приблизно 80 тис. доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що в підрозділі Gazoo Racing створили найпотужнішу в історії Toyota Corolla. Має 300 к. с. і повний привід.