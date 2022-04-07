Перші подробиці найпотужнішої та найшвидшої Toyota в історії: вона отримає мотор BMW

Нову Toyota GRMN Supra оснастять турбомотором потужністю понад 500 к. с., а частину кузовних деталей виконають з легкого карбону.

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Купе Toyota Supra отримає топову заряджену версію. Готують її у гоночному підрозділі Gazoo Racing, а прем'єра моделі має відбутися на початку 2023 року. Про це пише японський сайт BestCarWeb.

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Автомобіль назвуть Toyota GRMN Supra і він обіцяє стати найпотужнішою та найшвидшою серійною моделлю в історії японської марки. Під його капот встановлять 3,0-літрову рядну шістку з турбонаддувом від BMW M3 та M4 (нагадаємо, що нова Toyota Supra побудована на платформі BMW Z4 та використовує німецькі двигуни).

[ + – ] Двигун запозичують у BMW M3 Фото: BMW

У Gazoo Racing двигун доопрацюють і піднімуть його потужність приблизно до 530 к. с. Розгін до 100 км/год займе менше 4 с, а максимальна швидкість складе приблизно 280 км/год. Також повідомляється, що купе оснастять 7-ступінчастою КПП із двома зчепленнями, а його ходову доопрацюють.

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Крім того, нова Toyota GRMN Supra отримає аеродинамічний обвіс і, можливо, заднє антикрило, а для зниження ваги передні крила та дах виконають із карбону. У салоні очевидно зміниться оздоблення та встановлять спортивні крісла. Вартість купе становитиме приблизно 80 тис. доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що в підрозділі Gazoo Racing створили найпотужнішу в історії Toyota Corolla. Має 300 к. с. і повний привід.