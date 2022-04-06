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Подарунок на ювілей: Mitsubishi відроджують знамениту модель

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Mitsubishi Colt, новий Mitsubishi Colt, Mitsubishi Colt 2023, гібрид Mitsubishi Colt
Фото: прес-служба/Mitsubishi | Mitsubishi Colt запропонують тільки в гібридній версії

Цього року Mitsubishi Colt святкує своє 60-річчя. Нову модель створять, співпрацюючи з Renault.

З'явився перший тизер нового Mitsubishi Colt. Модель B-класу відродять після дев'яти років відсутності на ринку. Про це повідомляє офіційний сайт японської марки.

Новий Mitsubishi Colt презентують наприкінці цього року, а 2023-го хетчбек надійде у виробництво. Відродження моделі присвятять її 60-річчю — перше покоління Colt дебютувало у 1962 році. Припинили випуск хетчбека у 2013 році.

Mitsubishi Colt, новий Mitsubishi Colt, Mitsubishi Colt 2023, гібрид Mitsubishi Colt
Mitsubishi Colt припинили випускати у 2013 році
Фото: прес-служба/Mitsubishi

Завдяки зображенню зрозуміло, що Mitsubishi Colt 2023 створено на базі Renault Clio. У хетчбека такий же силует, а ручки задніх дверей заховані у стійках даху. Від французького побратима автомобіль відрізняється дизайном передньої частини із С-подібними світлодіодними фарами.

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Хетчбек, найімовірніше, запропонують лише в гібридній версії. У Renault Clio запозичують силову установку E-Tech з 1,6-літровим бензиновим двигуном та електромотором загальною потужністю 140 к. с.

Mitsubishi Colt стане не єдиною моделлю марки, побудованою на базі Renault. Раніше стало відомо, що новий Mitsubishi ASX порідниться з Renault Captur.

Також Фокус розповідав про новий Kia Niro. Кросовер запропонований у гібридній та електричній версіях.