Подарок на юбилей: Mitsubishi возрождают знаменитую модель

В нынешнем году Mitsubishi Colt празднует свое 60-летие. Новую модель создадут в сотрудничестве с Renault.

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Появился первый тизер нового Mitsubishi Colt. Модель В-класса возродят после девяти лет отсутствия на рынке. Об этом сообщает официальный сайт японской марки.

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Новый Mitsubishi Colt презентуют в конце нынешнего года, а в 2023-м хэтчбек поступит в производство. Возрождение модели приурочат к ее 60-летию – первое поколение Colt дебютировало в 1962 году. Прекратили выпуск хэтчбека в 2013 году.

[ + – ] Mitsubishi Colt прекратили выпускать в 2013 году Фото: пресс-служба/Mitsubishi

По изображению понятно, что Mitsubishi Colt 2023 создан на базе Renault Clio. У хэтчбека такой же силуэт, а ручки задних дверей спрятаны в стойках крыши. От французского собрата автомобиль отличается дизайном передней части с С-образными светодиодными фарами.

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Хэтчбек, скорее всего, предложат исключительно в гибридной версии. У Renault Clio позаимствуют силовую установку E-Tech с 1,6-литровым бензиновым двигателем и электромотором общей мощностью 140 л. с.

Mitsubishi Colt станет не единственной моделью марки, построенной на базе Renault. Ранее стало известно, что новый Mitsubishi ASX породнится с Renault Captur.

Таже Фокус рассказывал про новый Kia Niro. Кроссовер предложен в гибридной и электрической версиях.