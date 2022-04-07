Первые подробности самой мощной и самой быстрой Toyota в истории: она получит мотор BMW

Новая Toyota GRMN Supra оснастят турбомотором мощностью свыше 500 л. с., а часть кузовных деталей выполнят из лекого карбона.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Купе Toyota Supra получит топовую заряженную версию. Готовят ее в гоночном подразделении Gazoo Racing, а премьера модели должна состояться в начале 2023 года. Об этом пишет японский сайт BestCarWeb.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Автомобиль назовут Toyota GRMN Supra и он обещает стать самой мощной и самой быстрой серийной моделью в истории японской марки. Под его капот установят 3,0-литровую рядную шестерку с турбонаддувом от BMW M3 и M4 (напомним, что новая Toyota Supra построена на платформе BMW Z4 и использует немецкие двигатели).

[ + – ] Двигатель позаимствуют у BMW M3 Фото: BMW

В Gazoo Racing двигатель доработают, и поднимут его мощность примерно до 530 л. с. Разгон до 100 км/ч займет менее 4 с, а максимальная скорость составит около 280 км/ч. Также сообщается, что купе оснастят 7-ступенчатой КПП с двумя сцеплениями, а его ходовую доработают.

Важно

Подарок на юбилей: Mitsubishi возрождают знаменитую модель

Кроме того, новая Toyota GRMN Supra получит аэродинамический обвес и, возможно, заднее антикрыло, а для снижения веса передние крылья и крышу выполнят из карбона. В салоне очевидно изменится отделка и установят спортивные кресла. Стоимость купе составит порядка 80 тыс. долларов.

Ранее Фокус сообщал, что в подразделении Gazoo Racing создали самую мощную в истории Toyota Corolla. У нее 300 л. с. и полный привод.