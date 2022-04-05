Chery показали недорогий гібридний кросовер: у нього понад 300 сил та витрата 1 л на 100 км

Chery Tiggo 8 Pro Kungpeng e+ здатний проїхати 100 км на електротязі.

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Кросовер Chery Tiggo 8 Pro пройшов оновлення, отримав топову гібридну версію Kungpeng e+. Продаж моделі в Китаї стартує з травня, а її ціна складе менш як 30 тис. доларів. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

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[ + – ] Кросовер може проїхати 100 км на електротязі Фото: CarNewsChina

Новий Chery Tiggo 8 Pro Kungpeng e+ отримав таку ж силову установку, як у доступнішого гібрида Chery Tiggo 8+. Бензинова 1,5-літрова турбочетвірка працює разом із двома електромоторами. Сумарна віддача складає 326 к. с. і 510 Н∙м, а розгін до 100 км/год займає близько 5 с.

[ + – ] У салоні на передній панелі — два великі дисплеї Фото: CarNewsChina

Кросовер отримав досить велику батарею місткістю 19,3 кВт∙год, тому здатний подолати до 100 км в електричному режимі. Заявлена витрата палива — всього 1 л/100 км.

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Впізнати новий Chery Tiggo 8 2022 можна за величезними решітками радіатора та вузькими світлодіодними фарами. Ліхтарі тепер з'єднані смужкою, що світиться. Відрізнити гібрид від бензинового кросовера можна за чотирма вихлопними трубами.

[ + – ] Ліхтарі з'єднані вставкою, що світиться Фото: CarNewsChina

У салоні встановлені нові кермо та важіль КПП, а віртуальна панель приладів та дисплей мультимедіа згруповані в один блок. Комплектація Chery Tiggo 8 Pro Kungpeng e+ включає проєкцію на лобове скло, аудіосистему з 10 динаміками та навігацію.

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