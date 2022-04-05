Chery показали недорогой гибридный кроссовер: у него свыше 300 сил и расход 1 л на 100 км

Chery Tiggo 8 Pro Kungpeng e+ способен проехать 100 км на электротяге.

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Кроссовер Chery Tiggo 8 Pro прошел обновление получил топовую гибридную версию Kungpeng e+. Продажи модели в Китае стартуют с мая, а ее цена составит менее 30 тыс. долларов. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

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[ + – ] Кроссовер может проехать 100 км на электротяге Фото: CarNewsChina

Новый Chery Tiggo 8 Pro Kungpeng e+ получил ту же силовую установку, что и более доступный гибрид Chery Tiggo 8+. Бензиновая 1,5-литровая турбочетверка работает вместе с двумя электромоторами. Суммарная отдача составляет 326 л. с. и 510 Н∙м, а разгон до 100 км/ч занимает около 5 с.

[ + – ] В салоне на передней панели - два крупных дисплея Фото: CarNewsChina

Кроссовер получил довольно большую батарею емкостью 19,3 кВт∙ч, а потому способен преодолеть до 100 км в электрическом режиме. Заявленный расход топлива – всего 1 л/100 км.

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Узнать новый Chery Tiggo 8 2022 можно по огромной решетке радиатора и узким светодиодным фарам. Фонари теперь соединены светящейся полосой. Отличить гибрид от бензинового кроссовера можно по четырем выхлопным трубам.

[ + – ] Фонари соединены светящейся вставкой Фото: CarNewsChina

В салоне установлены новые руль и рычаг КПП, а виртуальная панель приборов и дисплей мультимедиа сгруппированы в один блок. Комплектация Chery Tiggo 8 Pro Kungpeng e+ включает проекцию на лобовое стекло, аудиосистему с 10 динамиками и навигацию.

Ранее Фокус рассказывал о самом дорогом кроссовере от Chery. Его готовят для европейского рынка.