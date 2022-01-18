Представлений флагманський кросовер Chery за $23 700: 4,9 с до сотні та витрата 1 л на 100 км

Chery Tiggo 8 PLUS Kunpeng e+ оснащений гібридною установкою потужністю 326 к. с. Він може проїхати 100 кілометрів в електричному режимі.

У Китаї презентували новий Chery Tiggo 8 Plus Kunpeng e+. Топова гібридна версія найбільшого кросовера китайської марки незабаром надійде у продаж за ціною від 151 800 юанів ($23 700). Про це пише сайт CarNewsChina.

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[ + – ] Запас ходу в електричному режимі – 100 км. Фото: CarNewsChina

Кросовер Chery Tiggo 8 PLUS Kunpeng e+ оснащений 1,5-літровою бензиновою турбочетвіркою і парою електромоторів. Сумарно розвивають 326 к. с. і видають 510 Н∙м крутного моменту.

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Повнопривідний гібрид Chery Tiggo 8 розганяється до 100 км/год за 4,9 с і витрачає лише 1 л/100 км у комбінованому циклі. А акумуляторна батарея ємністю 19,3 кВт∙год дозволяє проїхати до 100 км у повністю електричному режимі. У силовій установці — цілих 11 режимів роботи.

Зовні гібридна версія мало чим відрізняється від нового Chery Tiggo 8 PLUS 2022. У кросовера широкі грати радіатора та розкосі діодні фари.

[ + – ] У салоні на передній панелі встановлено два дисплеї Фото: CarNewsChina

Салон Chery Tiggo 8 PLUS Kunpeng e+ оброблений шкірою. Дисплеї віртуальної панелі приладів і мультимедіа об'єднані в один блок. Перемикачі аудіосистеми та клімату — сенсорні.

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