З'явилися перші зображення та подробиці нового УАЗ Хантер: у нього китайське коріння

УАЗ Хантер не буде самостійною розробкою. Створити його допоможе Китайський концерн Great Wall.

Опубліковано перші рендери UAZ Hunter нового покоління. Позашляховик мають подати наприкінці 2022 або на початку 2023 року. Про це пише видання "За рулем".

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Новий УАЗ Хантер не буде самостійною розробкою, оскільки ульянівське підприємство виявилося нездатним створити новий позашляховик самотужки. Тому довелося укласти угоду про співпрацю із китайським Great Wall.

[ + – ] У позашляховика рамна конструкція та повний привід із понижувальною передачею Фото: "За рулем"

Судячи з рендерів, UAZ Hunter 2022 — практично точна копія китайського Great Wall Tank 300. Від моделі-донора він відрізняється хіба що решіткою радіатора на кшталт класичних УАЗ.

Важливо

Якою буде нова Нива: зображення та подробиці

Tank 300 випускають у Китаї з кінця 2020 року. Рамний позашляховик відрізняється мускулистим дизайном із вираженими крилами та малим кутом нахилу лобового скла.

Розміри Great Wall Tank 300:

довжина — 4 760 мм;

ширина — 1 930 мм;

висота — 1 927 мм;

колісна база — 2 750 мм;

кліренс — 224 мм.

[ + – ] Цифрова панель приладів згрупована в один блок із дисплеєм мультимедіа Фото: "За рулем"

У салоні дисплеї віртуальної панелі приладів і мультимедіа об'єднані в один блок. Нестандартно виконаний круглий блок клімату з годинником усередині. Запропоновано версії на 5 та 7 місць.

Як і Tank 300, УАЗ Хантер 2022 оснащуватиме 2,0-літровим бензиновим турбомотором потужністю 227 к. с. і 8-ступінчастою автоматичною КПП. Повний привід позашляховика доповнений знижувальною передачею та блокуванням диференціалів.

І якщо Tank 300 переродиться в "Уазік", то з моделлю Tank 500 компанія Great Wall замахнулася на Toyota Land Cruiser 300 і Mercedes-Maybach GLS.

Раніше Фокус розповідав, що в Німеччині продають рідкісний UAZ Hunter 2021. Його оцінили у 38 тис. євро.

Також ми писали, що в Україні з’являться нові кросовери Haval від Great Wall. У 2022 році представлять одразу кілька моделей.