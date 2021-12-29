Появились первые изображения и подробности нового УАЗ Хантер: у него китайские корни

УАЗ Хантер не будет самостоятельной разработкой. Создать его поможет китайский концерн Great Wall.

Опубликованы первые рендеры UAZ Hunter нового поколения. Внедорожник должны представить в конце 2022 или начале 2023 года. Об этом пишет издание "За рулем".

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Новый УАЗ Хантер не будет самостоятельной разработкой, так как ульяновское предприятие оказалось неспособным создать новый внедорожник своими силами. Поэтому пришлось заключить соглашение о сотрудничестве с китайским Great Wall.

[ + – ] У внедорожника рамная конструкция и полный привод с понижающей передачей Фото: "За рулем"

Судя по рендерам, UAZ Hunter 2022 – практически точная копия китайского Great Wall Tank 300. От модели-донора он отличается разве что решеткой радиатора в духе классических УАЗ.

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Какой будет новая Нива: изображения и подробности

Tank 300 выпускают в Китае с конца 2020 года. Рамный внедорожник отличается мускулистым дизайном с выраженными крыльями и малым углом наклона лобового стекла.

Размеры Great Wall Tank 300:

Длина – 4760 мм

Ширина – 1930 мм

Высота – 1927 мм

Колесная база – 2750 мм

Клиренс – 224 мм

[ + – ] Цифровая панель приборов сгруппирована в один блок с дисплеем мультимедиа Фото: "За рулем"

В салоне дисплеи виртуальной панели приборов и мультимедиа объединены в один блок. Нестандартно выполнен круглый блок климата с часами внутри. Предложены версии на 5 и 7 мест.

Как и Tank 300, УАЗ Хантер 2022 будут оснащать 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 227 л. с. и 8-ступенчатой автоматической КПП. Полный привод внедорожника дополнен понижающей передачей и блокировками дифференциалов.

И, если Tank 300 переродится в "Уазик", то с моделью Tank 500 компания Great Wall замахнулась на Toyota Land Cruiser 300 и Mercedes-Maybach GLS.

Ранее Фокус рассказывал, что в Германии продают редкий UAZ Hunter 2021. Его оценили в 38 тыс. евро.

Также мы писали, что в Украине появятся новые кроссоверы Haval от Great Wall. В 2022 году представят сразу несколько моделей.