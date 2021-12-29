Появились первые изображения и подробности нового УАЗ Хантер: у него китайские корни
УАЗ Хантер не будет самостоятельной разработкой. Создать его поможет китайский концерн Great Wall.
Опубликованы первые рендеры UAZ Hunter нового поколения. Внедорожник должны представить в конце 2022 или начале 2023 года. Об этом пишет издание "За рулем".
Новый УАЗ Хантер не будет самостоятельной разработкой, так как ульяновское предприятие оказалось неспособным создать новый внедорожник своими силами. Поэтому пришлось заключить соглашение о сотрудничестве с китайским Great Wall.
Судя по рендерам, UAZ Hunter 2022 – практически точная копия китайского Great Wall Tank 300. От модели-донора он отличается разве что решеткой радиатора в духе классических УАЗ.Важно
Tank 300 выпускают в Китае с конца 2020 года. Рамный внедорожник отличается мускулистым дизайном с выраженными крыльями и малым углом наклона лобового стекла.
Размеры Great Wall Tank 300:
- Длина – 4760 мм
- Ширина – 1930 мм
- Высота – 1927 мм
- Колесная база – 2750 мм
- Клиренс – 224 мм
В салоне дисплеи виртуальной панели приборов и мультимедиа объединены в один блок. Нестандартно выполнен круглый блок климата с часами внутри. Предложены версии на 5 и 7 мест.
Как и Tank 300, УАЗ Хантер 2022 будут оснащать 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 227 л. с. и 8-ступенчатой автоматической КПП. Полный привод внедорожника дополнен понижающей передачей и блокировками дифференциалов.
И, если Tank 300 переродится в "Уазик", то с моделью Tank 500 компания Great Wall замахнулась на Toyota Land Cruiser 300 и Mercedes-Maybach GLS.
Ранее Фокус рассказывал, что в Германии продают редкий UAZ Hunter 2021. Его оценили в 38 тыс. евро.
Также мы писали, что в Украине появятся новые кроссоверы Haval от Great Wall. В 2022 году представят сразу несколько моделей.