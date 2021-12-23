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В Германии обнаружен редкий УАЗ: его продают по цене новой BMW 3 Series

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UAZ Hunter Jungle Edition, UAZ Hunter, УАЗ Хантер, UAZ Hunter 2021, новый УАЗ Хантер, новый UAZ Hunter
Фото: AutoScout24 | Внедорожник оценили в 28 тыс. евро

UAZ Hunter Jungle Edition – редкая лимитированная версия модели. Внедорожник вдвое дороже стандартной модели.

В Берлине на продажу выставили UAZ Hunter. За внедорожник просят целых 37 999 евро при том, что он подержанный. Объявление появилось на сайте Autoscout24.

УАЗ Хантер выпущен в 2021 году, но у него уже был один владелец и внедорожник проехал 1050 км. Цена впечатляет, ведь новый UAZ Hunter 2021, как правило, примерно вдвое дешевле.

UAZ Hunter Jungle Edition, UAZ Hunter, УАЗ Хантер, UAZ Hunter 2021, новый УАЗ Хантер, новый UAZ Hunter
Версия Jungle Edition поставляется исключительно на экспорт
Фото: AutoScout24

Дело в том, что продается одна из самых редких версий модели Jungle Edition. Ее выпускают очень маленькими партиями и поставляют исключительно на экспорт. Для европейцев это своего рода эксклюзив.

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UAZ Hunter Jungle Edition получил стальной передний бампер с дугами, лебедку, шноркель и багажник на крышу. Также появились внедорожные шины и усиленные амортизаторы. Комплектацию пополнила аудиосистема с CD-проигрывателем, но в общем салон стандартный.

UAZ Hunter Jungle Edition, UAZ Hunter, УАЗ Хантер, UAZ Hunter 2021, новый УАЗ Хантер, новый UAZ Hunter
В салоне появилась магнитола с CD-плеером
Фото: AutoScout24

Внедорожник оснащен 2,7-литровым бензиновым двигателем мощностью 135 л. с. и 5-ступенчатой механической КПП. Полный привод дополнен понижающей передачей и блокировкой заднего дифференциала.

Ранее Фокус сообщал, что старый 34-летний УАЗ выставили на продажу в Италии. Автомобиль оценили на уровне новой Toyota Corolla.