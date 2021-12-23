В Германии обнаружен редкий УАЗ: его продают по цене новой BMW 3 Series

UAZ Hunter Jungle Edition – редкая лимитированная версия модели. Внедорожник вдвое дороже стандартной модели.

В Берлине на продажу выставили UAZ Hunter. За внедорожник просят целых 37 999 евро при том, что он подержанный. Объявление появилось на сайте Autoscout24.

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УАЗ Хантер выпущен в 2021 году, но у него уже был один владелец и внедорожник проехал 1050 км. Цена впечатляет, ведь новый UAZ Hunter 2021, как правило, примерно вдвое дешевле.

[ + – ] Версия Jungle Edition поставляется исключительно на экспорт Фото: AutoScout24

Дело в том, что продается одна из самых редких версий модели Jungle Edition. Ее выпускают очень маленькими партиями и поставляют исключительно на экспорт. Для европейцев это своего рода эксклюзив.

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UAZ Hunter Jungle Edition получил стальной передний бампер с дугами, лебедку, шноркель и багажник на крышу. Также появились внедорожные шины и усиленные амортизаторы. Комплектацию пополнила аудиосистема с CD-проигрывателем, но в общем салон стандартный.

[ + – ] В салоне появилась магнитола с CD-плеером Фото: AutoScout24

Внедорожник оснащен 2,7-литровым бензиновым двигателем мощностью 135 л. с. и 5-ступенчатой механической КПП. Полный привод дополнен понижающей передачей и блокировкой заднего дифференциала.

Ранее Фокус сообщал, что старый 34-летний УАЗ выставили на продажу в Италии. Автомобиль оценили на уровне новой Toyota Corolla.