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У Німеччині виявлено рідкісний УАЗ: його продають за ціною нової BMW 3 Series

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UAZ Hunter Jungle Edition, UAZ Hunter, УАЗ Хантер, UAZ Hunter 2021, новий УАЗ Хантер, новий UAZ Hunter
Фото: AutoScout24 | Позашляховик оцінили у 28 тис. євро

UAZ Hunter Jungle Edition – рідкісна лімітована версія моделі. Позашляховик удвічі дорожчий за стандартну модель.

У Берліні виставили на продаж UAZ Hunter. За позашляховик просять цілих 37 999 євро при тому, що він уживаний. Оголошення з'явилося на сайті Autoscout24.

УАЗ Хантер випущений у 2021 році, але він уже мав одного власника, і позашляховик проїхав 1050 км. Ціна вражає, адже новий UAZ Hunter 2021, як правило, приблизно вдвічі дешевший.

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Версія Jungle Edition поставляється виключно на експорт
Фото: AutoScout24

Справа в тому, що продається одна з рідкісних версій моделі Jungle Edition. Її випускають дуже маленькими партіями та постачають виключно на експорт. Для європейців це свого роду ексклюзив.

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UAZ Hunter Jungle Edition отримав сталевий передній бампер із дугами, лебідку, шноркель і багажник на дах. Також з'явилися позашляхові шини та посилені амортизатори. Комплектацію поповнила аудіосистема з CD-програвачем, але салон стандартний.

UAZ Hunter Jungle Edition, UAZ Hunter, УАЗ Хантер, UAZ Hunter 2021, новий УАЗ Хантер, новий UAZ Hunter
У салоні з'явилася магнітола із CD-плеєром
Фото: AutoScout24

Позашляховик оснащений 2,7-літровим бензиновим двигуном потужністю 135 к. с. та 5-ступінчастою механічною КПП. Повний привід доповнений знижувальною передачею та блокуванням заднього диференціала.

Раніше Фокус повідомляв, що старий 34-річний УАЗ виставили на продаж в Італії. Автомобіль оцінили на рівні нової Toyota Corolla.