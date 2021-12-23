У Німеччині виявлено рідкісний УАЗ: його продають за ціною нової BMW 3 Series
UAZ Hunter Jungle Edition – рідкісна лімітована версія моделі. Позашляховик удвічі дорожчий за стандартну модель.
У Берліні виставили на продаж UAZ Hunter. За позашляховик просять цілих 37 999 євро при тому, що він уживаний. Оголошення з'явилося на сайті Autoscout24.
УАЗ Хантер випущений у 2021 році, але він уже мав одного власника, і позашляховик проїхав 1050 км. Ціна вражає, адже новий UAZ Hunter 2021, як правило, приблизно вдвічі дешевший.
Справа в тому, що продається одна з рідкісних версій моделі Jungle Edition. Її випускають дуже маленькими партіями та постачають виключно на експорт. Для європейців це свого роду ексклюзив.Важливо
UAZ Hunter Jungle Edition отримав сталевий передній бампер із дугами, лебідку, шноркель і багажник на дах. Також з'явилися позашляхові шини та посилені амортизатори. Комплектацію поповнила аудіосистема з CD-програвачем, але салон стандартний.
Позашляховик оснащений 2,7-літровим бензиновим двигуном потужністю 135 к. с. та 5-ступінчастою механічною КПП. Повний привід доповнений знижувальною передачею та блокуванням заднього диференціала.
Раніше Фокус повідомляв, що старий 34-річний УАЗ виставили на продаж в Італії. Автомобіль оцінили на рівні нової Toyota Corolla.