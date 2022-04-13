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В Нью-Йорке показали новый Subaru Outback: что изменилось в универсале

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Фото: Subaru | У Subaru Outback 2023 изменены фары и решетка радиатора

Subaru Outback обновили и расширили перечень доступных для универсала опций.

На Нью-Йоркский автосалон привезли новый Subaru Outback. Внедорожный универсал Subaru прошел фейслифтинг к 2023 модельному году. С лета он поступит в продажу в США по цене от 28 320 долларов, а позже появится и в Европе. Об этом сообщает официальный сайт японского бренда.

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Пластиковый обвес теперь менее выражен
Фото: Subaru

Отличить Subaru Outback 2023 можно по измененной решетке радиатора, новым стреловидным диодным фарам и менее выраженному пластиковому обвесу. Агрессивнее смотрится вариант Wilderness с более массивным обвесом и увеличенным до 240 мм клиренсом.

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Салон Subaru Outback не претерпел изменений, зато универсал получил ряд современного оборудования. Это и новая версия мультимедиа Starlink с голосовым управлением, и система полуавтономного вождения с функциями смены полосы и объезда препятствий. В топовой версии Touring салон теперь отделан дорогой кожей Nappa, а комплектация включает зеркало заднего вида с дисплеем камеры.

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Subaru Outback получил новую мультимедийную систему
Фото: Subaru

Как и прежде, на выбор предложены оппозитные бензиновые двигатели объемом 2,5 л (182 л. с.) и 2,4 л турбо (260 л. с.). Все Subaru Outback оснащены вариатором CVT и постоянным полным приводом.

Ранее Фокус сообщал, что на автошоу в Нью-Йорке презентовали флагманский кроссовер Hyundai Palisade. Он изменился внешне и внутри.