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У Нью-Йорку показали новий Subaru Outback: що змінилося в універсалі

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Фото: Subaru | У Subaru Outback 2023 змінені фари та решітка радіатора

Subaru Outback оновили та розширили перелік доступних для універсала опцій.

На Нью-Йоркський автосалон привезли новий Subaru Outback. Позашляховий універсал Subaru пройшов фейсліфтинг до 2023 модельного року. З літа він надійде у продаж у США за ціною від 28 320 доларів, а пізніше з'явиться і в Європі. Про це повідомляє офіційний сайт японського бренду.

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Пластиковий обвіс тепер менш виражений
Фото: Subaru

Відрізнити Subaru Outback 2023 можна за зміненою решіткою радіатора, новими стрілоподібними діодними фарами й менш вираженим пластиковим обвісом. Агресивніше виглядає варіант Wilderness з масивнішим обвісом і збільшеним до 240 мм кліренсом.

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Салон Subaru Outback не зазнав змін, натомість універсал отримав низку сучасного обладнання. Це і нова версія мультимедіа Starlink з голосовим керуванням, і система напівавтономного водіння з функціями зміни смуги та об'їзду перешкод. У топовій версії Touring салон тепер оброблений дорогою шкірою Nappa, а комплектація включає дзеркало заднього виду з екраном камери.

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Subaru Outback отримав нову мультимедійну систему
Фото: Subaru

Як і раніше, на вибір запропоновані опозитні бензинові двигуни об'ємом 2,5 л (182 к. с.) та 2,4 л турбо (260 к. с.). Всі Subaru Outback оснащені варіатором CVT та постійним повним приводом.

Раніше Фокус повідомляв, що на автошоу в Нью-Йорку презентували флагманський кросовер Hyundai Palisade. Він змінився зовні та всередині.