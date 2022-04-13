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Нью-Йоркський автосалон-2022: флагманський кросовер Hyundai офіційно презентовано

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Фото: Hyundai | Hyundai Palisade 2023 можна впізнати за новою решіткою радіатора

Кросовер Hyundai Palisade оновився зовні та отримав набір нових технологій.

На автошоу в Нью-Йорку представили новий Hyundai Palisade 2023. Найбільший та найдорожчий кросовер корейської марки пройшов оновлення та надійде у продаж з осені. Про це повідомляє офіційний сайт Hyundai.

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Список доступних опцій розширили
Фото: Hyundai

Кросовер Hyundai Palisade 2023 можна впізнати за зміненою передньою частиною. Решітка радіатора збільшена в розмірах і виконана, як у молодшого Hyundai Tucson. Нова та двоповерхова передня оптика. Крім того, з'явився позашляховий варіант XRT із пластиковим обвісом та особливими 20-дюймовими дисками.

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У салоні встановили чотириспицеве кермо від Hyundai Sonata. З'явилася віртуальна панель приладів, а сенсорний екран мультимедіа збільшений до 12 дюймів у діагоналі. Також встановлено нові передні сидіння від преміальних Genesis. Як і раніше, доступні версії на 7 та 8 місць.

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Кросовер вперше отримав віртуальну панель приладів
Фото: Hyundai

Список опцій для Hyundai Palisade 2023 поповнили автопілот з дистанційним керуванням, вентиляція крісел другого ряду, Wi-Fi й функція доступу в салон зі смартфона.

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Модель доступна у версіях на 7 та 8 місць
Фото: Hyundai

На американському ринку кросовер Hyundai Palisade, як і раніше, запропонований з 3,8-літровим 295-сильним бензиновим V6. В інших країнах є 3,5-літровий двигун на 277 к. с. та 2,2-літровий 200-сильний турбодизель. Всі версії оснащені 8-ступінчастою автоматичною КПП, а привід може бути переднім або повним.

Раніше Фокус повідомляв, що в Нью-Йорку покажуть найдорожчий в історії Jeep. Позашляховик досягає 5,7 м завдовжки.