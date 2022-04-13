Нью-Йоркский автосалон-2022: флагманский кроссовер Hyundai официально презентован

Кроссовер Hyundai Palisade обновился внешне и получил набор новых технологий.

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На автошоу в Нью-Йорке представили новый Hyundai Palisade 2023. Самый большой и самый дорогой кроссовер корейской марки прошел обновление и поступит в продажу с осени. Об этом сообщает официальный сайт Hyundai.

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[ + – ] Перечень доступных опций расширили Фото: Hyundai

Кроссовер Hyundai Palisade 2023 узнается по измененной передней части. Решетка радиатора увеличена в размерах и выполнена в духе младшего Hyundai Tucson. Новая и двухэтажная передняя оптика. Кроме того, появился внедорожный вариант XRT с пластиковым обвесом и особыми 20-дюймовыми дисками.

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В салоне установили четырехспицевый руль от Hyundai Sonata. Появилась виртуальная панель приборов, а сенсорный дисплей мультимедиа увеличен до 12 дюймов в диагонали. Также установлены новые передние сиденья от премиальных Genesis. Как и ранее, доступны версии на 7 и 8 мест.

[ + – ] Кроссовер впервые получил виртуальную панель приборов Фото: Hyundai

Список опций для Hyundai Palisade 2023 пополнили парковочный автопилот с дистанционным управлением, вентиляция кресел второго ряда, Wi-Fi и функция доступа в салон со смартфона.

[ + – ] Модель доступна в версиях на 7 и 8 мест Фото: Hyundai

На американском рынке кроссовер Hyundai Palisade по-прежнему предложен с 3,8-литровым 295-сильным бензиновым V6. В других странах доступны 3,5-литровый двигатель на 277 л. с. и 2,2-литровый 200-сильный турбодизель. Все версии оснащены 8-ступенчатой автоматической КПП, а привод может быть передним или полным.

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