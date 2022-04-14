Автошоу в Нью-Йорку: представлений топовий кросовер Kia

Kia Telluride оновився зовні, а його салон радикально змінено. Серед опцій з'явилося найсучасніше обладнання.

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На автошоу в Нью-Йорку презентували новий Kia Telluride 2023. Разом із побратимом Hyundai Palisade великий кросовер пройшов фейсліфтинг. Про це повідомляє офіційний сайт корейської марки.

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[ + – ] Kia Telluride отримав одразу дві позашляхові версії Фото: Kia

Kia Telluride 2023 не надто змінився зовні. Кросовер впізнається за більш вузькими світлодіодними фарами, новими бамперами і решіткою радіатора.

Крім того, лінійку розширили позашляхові версії X-Line та X-Pro. В обох варіантах збільшений на 10 мм (до 213 мм) кліренс і передбачено захисне пластикове обваження, а Telluride X-Pro також отримав позашляхову 18-дюймову гуму.

[ + – ] У салоні замінили кермо та додали віртуальну панель приладів Фото: Kia

Салон Kia Telluride зазнав істотніших змін. За прикладом електрокара Kia EV6 дисплеї віртуальної приладки та мультимедіа об'єднані в один блок. Також встановлено нове кермо. Як і раніше, доступні версії на 7 та 8 місць.

[ + – ] Кросовер доступний у версіях на 7 та 8 місць Фото: Kia

Базову комплектацію поповнили адаптивний круїз-контроль і система розпізнавання дорожніх знаків. Серед опцій з'явилися точка Wi-Fi та функція доступу до салону зі смартфона.

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Новий Kia Telluride, як і раніше, пропонують тільки з 3,8-літровим 295-сильним V6 та 8-ступінчастою автоматичною КПП. Привід може бути переднім чи повним.

Раніше Фокус повідомляв, що на автошоу в Нью-Йорку представили новий Subaru Outback. Позашляховий універсал також поновили.