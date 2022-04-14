Автошоу в Нью-Йорку: представлений топовий кросовер Kia
Kia Telluride оновився зовні, а його салон радикально змінено. Серед опцій з'явилося найсучасніше обладнання.
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На автошоу в Нью-Йорку презентували новий Kia Telluride 2023. Разом із побратимом Hyundai Palisade великий кросовер пройшов фейсліфтинг. Про це повідомляє офіційний сайт корейської марки.
Kia Telluride 2023 не надто змінився зовні. Кросовер впізнається за більш вузькими світлодіодними фарами, новими бамперами і решіткою радіатора.
Крім того, лінійку розширили позашляхові версії X-Line та X-Pro. В обох варіантах збільшений на 10 мм (до 213 мм) кліренс і передбачено захисне пластикове обваження, а Telluride X-Pro також отримав позашляхову 18-дюймову гуму.
Салон Kia Telluride зазнав істотніших змін. За прикладом електрокара Kia EV6 дисплеї віртуальної приладки та мультимедіа об'єднані в один блок. Також встановлено нове кермо. Як і раніше, доступні версії на 7 та 8 місць.
Базову комплектацію поповнили адаптивний круїз-контроль і система розпізнавання дорожніх знаків. Серед опцій з'явилися точка Wi-Fi та функція доступу до салону зі смартфона.Важливо
Новий Kia Telluride, як і раніше, пропонують тільки з 3,8-літровим 295-сильним V6 та 8-ступінчастою автоматичною КПП. Привід може бути переднім чи повним.
Раніше Фокус повідомляв, що на автошоу в Нью-Йорку представили новий Subaru Outback. Позашляховий універсал також поновили.