Новий кросовер Kia Sportage здивував керованістю у складному тесті (відео)

Kia Sportage виявився одним із найкращих в управлінні кросоверів. У лосиному тесті він проявив себе краще, ніж багато потужних легкових моделей.

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Кросовер Kia Sportage нового покоління перевірили лосиним тестом. Автомобіль непогано себе проявив у випробуванні та продемонстрував непогану маневровість. Керованість нової моделі перевірили експерти сайту km77.com.

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Новий Kia Sportage 2022 у лосиному тесті показав швидкість 80 км/год. Довідково: чудовим результатом вважають проходження маневру на 77 км/год і вище.

[ + – ] Випробувачі відмітили хорошу маневреність та відмінну роботу системи стабілізації Фото: скриншот/youtube

Результат Kia Sportage — один із найкращих серед кросоверів. Абсолютним рекордсменом у цьому сегменті є електромобіль Tesla Model Y, що проїхав лосиний тест на швидкості 83 км/год. Мало того, багато потужних і недешевих легкових моделей проявили себе гірше, ніж корейський кросовер.

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У випробуванні взяв участь Kia Sportage 2022 з 1,6-літровим 180-сильним бензиновим турбомотором та повним приводом. Кросовер оснащений шинами Continental розміром 235/50 R19. Випробувачі відмітили хорошу маневровість автомобіля та відмінну роботу системи стабілізації.

[ + – ] У випробуванні взяла участь 180-сильна версія моделі

Нагадаємо, що лосиний тест імітує маневр по різкому об'їзду перешкоди, що раптово з'явилася на дорозі. Винайшли його у Швеції, де на траси з лісу нерідко вибігають лосі та олені, що спричинило безліч ДТП.

Раніше Фокус повідомляв, що лосиний тест не пройшов найновіший електромобіль Mercedes-Benz за 120 тис. доларів.