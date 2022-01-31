Новий Mercedes-Benz за 120 тисяч євро провалив тест на безпеку (відео)

Велика вага електромобіля Mercedes-Benz EQS дається взнаки у віражах. Саме вона не дозволяє проходити лосиний тест на високій швидкості.

Новий Mercedes-Benz EQS не найкраще проявив себе в лосиному тесті. Флагманський електромобіль Mercedes-Benz пройшов випробування на швидкості 72 км/год, і цей результат не вважається визначним. Про це повідомляє сайт km77.com, який проводив тест.

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Відмінна оцінка лосиного тесту ставиться в разі проходження маневру з об'їзду перешкоди на швидкості 77 км/год і вище. Німецький ліфтбек не зміг досягти цього показника за результатами кількох заїздів.

[ + – ] Важкий електрокар демонструє недостатню повертаність Фото: km77.com

Експерти, які проводили випробування, зазначили занадто велику вагу електрокара — 2 670 кг. Саме він є головним ворогом Mercedes-Benz EQS, адже важкий автомобіль демонструє недостатню повертаність.

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При цьому кермо, підвіска та система стабілізації електрокара чудово налаштовані, а оснащення враховує керовані задні колеса. У тесті брав участь 523-сильний варіант EQS 580 з активною пневмопідвіскою та опціонними 21-дюймовими шинами — такий електрокар коштує майже 120 тис. євро.

[ + – ] Електромобіль оснащений пневмопідвіскою і керованими задніми колесами

Mercedes-Benz EQS проявив себе гірше, ніж його бензиновий побратим S-Class — седан показав швидкість 74 км/год навіть без повнокерованого шасі із задніми колесами, що повертаються. Найкращим показником у цьому класі можна вважати результат Porsche Taycan — 81 км/год.

Варто зазначити, що раніше Mercedes-Benz EQS визнали одним із найбезпечніших авто у світі. Електрокар навіть відзначили нагородою.

Також раніше Фокус повідомляв, що на лосиному тесті приємно здивував електрокросовер Tesla Model Y — його результат виявився одним із найкращих.