Британець 70 років їздив без прав: він жодного разу не попадався поліції

Керувати автомобілем британець навчився у 12 років. Він їздив дуже акуратно і намагався не порушувати правил дорожнього руху.

Поліція британського міста Ноттінгем виявила водія, який все життя проїздив без прав. Йому 83 роки і його вперше було зупинено патрульними. Про це повідомляє прес-служба поліції Ноттінгема.

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Поліцейські зупинили для перевірки непримітний Mini One із літнім водієм за кермом. З'ясувалося, що у нього немає прав водія і ніколи не було.

[ + – ] Mini забрали на штрафмайданчик

Британець повідомив, що він 1938 року народження і навчився керувати автомобілем у віці 12 років і ніколи не відвідував автошколу. Зараз йому 83, тобто його стаж водія перевищує 70 років.

Дивно, але автомобіліста жодного разу не зупиняла поліція. Він завжди водив акуратно, намагався не порушувати Правила дорожнього руху та ніколи не потрапляв у ДТП. За 70 років він змінив не один автомобіль, але при покупці ніхто ніколи не цікавився наявністю у нього водійських прав та страховки.

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Mini забрали на штрафмайданчик, але поки неясно, яке покарання чекає на порушника. Напевно, він сплатить штраф і, швидше за все, більше не сяде за кермо – навряд чи британець піде здавати на права в такому похилому віці.

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