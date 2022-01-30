Британец 70 лет ездил без прав: он ни разу не попадался полиции

Водить автомобиль британец научился в 12 лет. Он ездил очень аккуратно и старался не нарушать ПДД.

Полиция британского города Ноттингем обнаружила водителя, проездившего всю жизнь без прав. Ему 83 года и он впервые был остановлен патрульными. Об этом сообщает пресс-служба полиции Ноттингема.

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Полицейские остановили для проверки неприметный Mini One с пожилым водителем за рулем. Выяснилось, что у него нет водительских прав и никогда не было.

[ + – ] Mini забрали на штрафплощадку

Британец сообщил, что он 1938 года рождения и научился водить машину в возрасте 12 лет и никогда не посещал автошколу. Сейчас ему 83, то есть его водительский стаж превышает 70 лет.

Удивительно, но автомобилиста ни разу не останавливала полиция. Он всегда водил аккуратно, старался не нарушать Правила дорожного движения и никогда не попадал в ДТП. За 70 лет он сменил не один автомобиль, но при покупке никто никогда не интересовался наличием у него водительских прав и страховки.

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Mini забрали на штрафплощадку, но пока неясно, какое наказание ждет нарушителя. Наверняка он оплатит штраф и, скорее всего, больше не сядет за руль – вряд ли британец пойдет сдавать на права в столь преклонном возрасте.

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