Сколько полицейских авто разбили в ДТП за 2021 год (статистика)

Большую часть поврежденных в ДТП патрульных машин уже отремонтировали, но некоторые могут списать.

В Национальной полиции назвали количество разбитых автомобилей за 2021 год. За 12 месяцев в ДТП было повреждено 561 патрульное авто. Такую цифру назвала пресс-служба Патрульной полиции изданию APnews.

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Сообщается, что 393 автомобиля уже отремонтированы и вернулись в строй. По остальным 168 машинам сейчас ведутся претензионно-исковые работы. После их проведение комиссия примет решение, ремонтировать автомобили или списывать, как не подлежащие восстановлению.

[ + – ] Часть машин могут списать, как не подлежащие восстановлению Фото: Думская

Списывают авто только в крайнем случае. Ремонт машин далеко не всегда осуществляется за бюджетные средства – нередко его оплачивает сторона, признанная виновной в ДТП.

Значительная часть автопарка Патрульной полиции – гибриды Toyota Prius и Mitsubishi Outlander PHEV. Также стражами порядка используются Renault Duster, Skoda Rapid, Toyota Corolla и ряд других моделей.

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Следует отметить, что автопарк Нацполиции в 2021 году серьезно пополнился. В общей сложности приобрели 1321 автомобиль на сумму в 820 млн. гривен.

Также Фокус ранее сообщал, что во Франции патрульные по примеру украинских коллег пересядут на гибридные кроссоверы. Первая партия авто уже поступила.