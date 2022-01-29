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Сколько полицейских авто разбили в ДТП за 2021 год (статистика)

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Разбитые полицейские авто, разбитые полицейские приусы, полицейские Toyota Prius, разбиые авто, авто после ДТП
Фото: censor.net | 393 полицейских автомобиля уже отремонтировали

Большую часть поврежденных в ДТП патрульных машин уже отремонтировали, но некоторые могут списать.

В Национальной полиции назвали количество разбитых автомобилей за 2021 год. За 12 месяцев в ДТП было повреждено 561 патрульное авто. Такую цифру назвала пресс-служба Патрульной полиции изданию APnews.

Сообщается, что 393 автомобиля уже отремонтированы и вернулись в строй. По остальным 168 машинам сейчас ведутся претензионно-исковые работы. После их проведение комиссия примет решение, ремонтировать автомобили или списывать, как не подлежащие восстановлению.

Разбитые полицейские авто, разбитые полицейские приусы, полицейские Toyota Prius, разбиые авто, авто после ДТП
Часть машин могут списать, как не подлежащие восстановлению
Фото: Думская

Списывают авто только в крайнем случае. Ремонт машин далеко не всегда осуществляется за бюджетные средства – нередко его оплачивает сторона, признанная виновной в ДТП.

Значительная часть автопарка Патрульной полиции – гибриды Toyota Prius и Mitsubishi Outlander PHEV. Также стражами порядка используются Renault Duster, Skoda Rapid, Toyota Corolla и ряд других моделей.

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Следует отметить, что автопарк Нацполиции в 2021 году серьезно пополнился. В общей сложности приобрели 1321 автомобиль на сумму в 820 млн. гривен.

Также Фокус ранее сообщал, что во Франции патрульные по примеру украинских коллег пересядут на гибридные кроссоверы. Первая партия авто уже поступила.