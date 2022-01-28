В Украине предлагают вести обязательную проверку на алкоголь для участников ДТП

Проверка на алкоголь и наркотики может стать обязательной при ДТП с погибшими или травмированными. Сейчас решение о ее проведении принимает полиция по своему усмотрению.

Народные депутаты предлагают ввести обязательный осмотр водителей на состояние алкогольного или наркотического опьянения для участников ДТП с пострадавшими. Соответствующий проект закона №6558 уже зарегистрировали в Верховной Раде.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Законопроект вносит изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях (КУоАП) и Уголовный процессуальный кодекс, обязывающие проводить проверку на алкоголь и наркотики в случае ДТП с пострадавшими. Сейчас такой осмотр осуществляется по решению полиции.

[ + – ] Полицейские смогут задерживать водителей для прохождения тестов на алкоголь и наркотики Фото: auto.ria.com

В частности, часть 1 Ст. 266 КУоАП планируют дополнить таким предложением: "В случае дорожно-транспортного происшествия, в результате которого травмировано одно или более лиц, осмотр лиц, управляющих транспортными средствами, с участием которых произошло такое происшествие, на состояние алкогольного, наркотического или иного опьянения или пребывания под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции, проводится обязательно, независимо от оснований полагать, что такие лица находятся в указанном состоянии или под влиянием указанных препаратов".

Важно

В Украине введут штрафные баллы за нарушения ПДД: как их предлагают начислять

Изменения в Ст. 214 и 298-2 Уголовного процессуального кодекса предписывают проводить обязательное медицинское освидетельствование на алкоголь и наркотики лица, совершившего ДТП, в котором люди погибли или получили средние либо тяжкие телесные повреждения. Полицейские обязаны задержать такого подозреваемого для прохождения им медицинского осмотра.

Также законопроект вносит изменения в Ст. 10 закона "Об экстренной медицинской помощи", что позволит проводить освидетельствование на наркотики и алкоголь в отделениях экстренной медицинской помощи больниц.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине могут начать пожизненно лишать водительских прав особо злостных нарушителей ПДД.