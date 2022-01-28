В Україні пропонують проводити обов'язкову перевірку на алкоголь для учасників ДТП

Перевірка на алкоголь і наркотики може стати обов'язковою у разі ДТП із загиблими або травмованими. Наразі рішення про її проведення ухвалює поліція на свій розсуд.

Народні депутати пропонують запровадити обов'язковий огляд водіїв на стан алкогольного чи наркотичного сп'яніння для учасників ДТП із постраждалими. Відповідний проєкт закону №6558 уже зареєстрували у Верховній Раді.

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Законопроєкт вносить зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) та Кримінального процесуального кодексу, які зобов'язують проводити перевірку на алкоголь і наркотики у разі ДТП із постраждалими. Наразі такий огляд здійснюється за рішенням поліції.

[ + – ] Поліцейські зможуть затримувати водіїв для проходження тестів на алкоголь і наркотики Фото: auto.ria.com

Зокрема, частину 1 ст. 266 КУпАП планують доповнити такою пропозицією: "У разі дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої травмовано одну або більше осіб, огляд осіб, які керують транспортними засобами, за участю яких сталася така пригода, на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують їхню увагу та швидкість реакції, проводиться обов'язково, незалежно від підстав вважати, що такі особи перебувають у зазначеному стані або під впливом зазначених препаратів".

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Зміни у ст. 214 та 298-2 Кримінального процесуального кодексу наказують проводити обов'язковий медичний огляд на алкоголь і наркотики особи, яка вчинила ДТП, у якій люди загинули або отримали середні чи тяжкі тілесні ушкодження. Поліцейські зобов'язані затримати підозрюваного для проходження ним медичного огляду.

Також законопроєкт вносить зміни до ст. 10 закону "Про екстрену медичну допомогу", що дозволить проводити огляд на наркотики та алкоголь у відділеннях екстреної медичної допомоги лікарень.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні можуть почати довічно позбавляти водійських прав особливо злісних порушників правил дорожнього руху.